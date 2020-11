24 Stunden nach der Alarmierung konnte die Freiwillige Feuerwehr Arnstadt am Montagmorgen den Einsatz auf dem ehemaligen Betriebsgelände von Frischback beenden. Am Sonntag um 6.34 Uhr waren die Melder angegangen, weil eine Halle auf dem Areal in Vollbrand stand.

„Es war nicht nur ein Lager, sondern auch eine Produktionsstätte“, sagte am Montag der Stadtbrandmeister Jörg Dimitrovici. Teile der Halle waren zwar leer, in anderen Teilen stand aber zum Beispiel noch die Produktionslinie, auf der Brötchen hergestellt wurden, sowie eine Tiefkühlanlage, in der Teiglinge, die in Backshops fertig gebacken werden sollten, gefrostet wurden. Dank an alle Unterstützer Als die Feuerwehr eintraf, war schnell klar, dass sich der Einsatz lange hinziehen würde. Denn die 3000 Quadratmeter große Halle stand komplett im Brand. Rund 130 Mitglieder aus mehreren Wehren wurden eingebunden, übernahmen von der Absicherung der Wasserentnahmestellen bis hin zum Löschangriff die verschiedensten Aufgaben. Das Technische Hilfswerk schickte Ehrenamtler aus Suhl und Erfurt, die die Versorgung der Einsatzkräfte übernahmen. Einsatzleiter Stephan Jäger dankte noch am Abend allen Unterstützern, sagte aber auch deutlich: „Wer das zu verantworten hat, ist kein Held!“ Erneuter Brand bei Frischback in Arnstadt Erneuter Brand bei Frischback in Arnstadt In voller Ausdehnung brannte am Sonntagmorgen eine Lagerhalle auf dem ehemaligen Frischbackgelände in Arnstadt. Die Feuerwehr war um 6.34 Uhr alarmiert worden. Kurze Zeit später waren fast 100 Kameradinnen und Kameraden der Wehren Arnstadt, Rudisleben, Plaue, Ichtershausen, Dosdorf und Gehren im Einsatz, später wurden weitere Kräfte nachalarmiert.Erst am 26. Oktober hatte es auf dem einstigen Firmengelände gebrannt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei hierzu laufen noch. Foto: Britt Mandler

Erneuter Brand bei Frischback in Arnstadt In voller Ausdehnung brannte am Sonntagmorgen eine Lagerhalle auf dem ehemaligen Frischbackgelände in Arnstadt. Die Feuerwehr war um 6.34 Uhr alarmiert worden. Kurze Zeit später waren fast 100 Kameradinnen und Kameraden der Wehren Arnstadt, Rudisleben, Plaue, Ichtershausen, Dosdorf und Gehren im Einsatz, später wurden weitere Kräfte nachalarmiert.Erst am 26. Oktober hatte es auf dem einstigen Firmengelände gebrannt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei hierzu laufen noch. Foto: Britt Mandler

Erneuter Brand bei Frischback in Arnstadt In voller Ausdehnung brannte am Sonntagmorgen eine Lagerhalle auf dem ehemaligen Frischbackgelände in Arnstadt. Die Feuerwehr war um 6.34 Uhr alarmiert worden. Kurze Zeit später waren fast 100 Kameradinnen und Kameraden der Wehren Arnstadt, Rudisleben, Plaue, Ichtershausen, Dosdorf und Gehren im Einsatz, später wurden weitere Kräfte nachalarmiert.Erst am 26. Oktober hatte es auf dem einstigen Firmengelände gebrannt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei hierzu laufen noch. Foto: Britt Mandler

Erneuter Brand bei Frischback in Arnstadt In voller Ausdehnung brannte am Sonntagmorgen eine Lagerhalle auf dem ehemaligen Frischbackgelände in Arnstadt. Die Feuerwehr war um 6.34 Uhr alarmiert worden. Kurze Zeit später waren fast 100 Kameradinnen und Kameraden der Wehren Arnstadt, Rudisleben, Plaue, Ichtershausen, Dosdorf und Gehren im Einsatz, später wurden weitere Kräfte nachalarmiert.Erst am 26. Oktober hatte es auf dem einstigen Firmengelände gebrannt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei hierzu laufen noch. Foto: Britt Mandler



Erneuter Brand bei Frischback in Arnstadt In voller Ausdehnung brannte am Sonntagmorgen eine Lagerhalle auf dem ehemaligen Frischbackgelände in Arnstadt. Die Feuerwehr war um 6.34 Uhr alarmiert worden. Kurze Zeit später waren fast 100 Kameradinnen und Kameraden der Wehren Arnstadt, Rudisleben, Plaue, Ichtershausen, Dosdorf und Gehren im Einsatz, später wurden weitere Kräfte nachalarmiert.Erst am 26. Oktober hatte es auf dem einstigen Firmengelände gebrannt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei hierzu laufen noch. Foto: Britt Mandler

Erneuter Brand bei Frischback in Arnstadt In voller Ausdehnung brannte am Sonntagmorgen eine Lagerhalle auf dem ehemaligen Frischbackgelände in Arnstadt. Die Feuerwehr war um 6.34 Uhr alarmiert worden. Kurze Zeit später waren fast 100 Kameradinnen und Kameraden der Wehren Arnstadt, Rudisleben, Plaue, Ichtershausen, Dosdorf und Gehren im Einsatz, später wurden weitere Kräfte nachalarmiert.Erst am 26. Oktober hatte es auf dem einstigen Firmengelände gebrannt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei hierzu laufen noch. Foto: Britt Mandler

Erneuter Brand bei Frischback in Arnstadt In voller Ausdehnung brannte am Sonntagmorgen eine Lagerhalle auf dem ehemaligen Frischbackgelände in Arnstadt. Die Feuerwehr war um 6.34 Uhr alarmiert worden. Kurze Zeit später waren fast 100 Kameradinnen und Kameraden der Wehren Arnstadt, Rudisleben, Plaue, Ichtershausen, Dosdorf und Gehren im Einsatz, später wurden weitere Kräfte nachalarmiert.Erst am 26. Oktober hatte es auf dem einstigen Firmengelände gebrannt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei hierzu laufen noch. Foto: Britt Mandler

Erneuter Brand bei Frischback in Arnstadt In voller Ausdehnung brannte am Sonntagmorgen eine Lagerhalle auf dem ehemaligen Frischbackgelände in Arnstadt. Die Feuerwehr war um 6.34 Uhr alarmiert worden. Kurze Zeit später waren fast 100 Kameradinnen und Kameraden der Wehren Arnstadt, Rudisleben, Plaue, Ichtershausen, Dosdorf und Gehren im Einsatz, später wurden weitere Kräfte nachalarmiert.Erst am 26. Oktober hatte es auf dem einstigen Firmengelände gebrannt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei hierzu laufen noch. Foto: Britt Mandler



Erneuter Brand bei Frischback in Arnstadt In voller Ausdehnung brannte am Sonntagmorgen eine Lagerhalle auf dem ehemaligen Frischbackgelände in Arnstadt. Die Feuerwehr war um 6.34 Uhr alarmiert worden. Kurze Zeit später waren fast 100 Kameradinnen und Kameraden der Wehren Arnstadt, Rudisleben, Plaue, Ichtershausen, Dosdorf und Gehren im Einsatz, später wurden weitere Kräfte nachalarmiert.Erst am 26. Oktober hatte es auf dem einstigen Firmengelände gebrannt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei hierzu laufen noch. Foto: Britt Mandler

Erneuter Brand bei Frischback in Arnstadt In voller Ausdehnung brannte am Sonntagmorgen eine Lagerhalle auf dem ehemaligen Frischbackgelände in Arnstadt. Die Feuerwehr war um 6.34 Uhr alarmiert worden. Kurze Zeit später waren fast 100 Kameradinnen und Kameraden der Wehren Arnstadt, Rudisleben, Plaue, Ichtershausen, Dosdorf und Gehren im Einsatz, später wurden weitere Kräfte nachalarmiert.Erst am 26. Oktober hatte es auf dem einstigen Firmengelände gebrannt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei hierzu laufen noch. Foto: Britt Mandler

Erneuter Brand bei Frischback in Arnstadt In voller Ausdehnung brannte am Sonntagmorgen eine Lagerhalle auf dem ehemaligen Frischbackgelände in Arnstadt. Die Feuerwehr war um 6.34 Uhr alarmiert worden. Kurze Zeit später waren fast 100 Kameradinnen und Kameraden der Wehren Arnstadt, Rudisleben, Plaue, Ichtershausen, Dosdorf und Gehren im Einsatz, später wurden weitere Kräfte nachalarmiert.Erst am 26. Oktober hatte es auf dem einstigen Firmengelände gebrannt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei hierzu laufen noch. Foto: Britt Mandler

Erneuter Brand bei Frischback in Arnstadt In voller Ausdehnung brannte am Sonntagmorgen eine Lagerhalle auf dem ehemaligen Frischbackgelände in Arnstadt. Die Feuerwehr war um 6.34 Uhr alarmiert worden. Kurze Zeit später waren fast 100 Kameradinnen und Kameraden der Wehren Arnstadt, Rudisleben, Plaue, Ichtershausen, Dosdorf und Gehren im Einsatz, später wurden weitere Kräfte nachalarmiert.Erst am 26. Oktober hatte es auf dem einstigen Firmengelände gebrannt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei hierzu laufen noch. Foto: Britt Mandler



Erneuter Brand bei Frischback in Arnstadt In voller Ausdehnung brannte am Sonntagmorgen eine Lagerhalle auf dem ehemaligen Frischbackgelände in Arnstadt. Die Feuerwehr war um 6.34 Uhr alarmiert worden. Kurze Zeit später waren fast 100 Kameradinnen und Kameraden der Wehren Arnstadt, Rudisleben, Plaue, Ichtershausen, Dosdorf und Gehren im Einsatz, später wurden weitere Kräfte nachalarmiert.Erst am 26. Oktober hatte es auf dem einstigen Firmengelände gebrannt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei hierzu laufen noch. Foto: Britt Mandler

Erneuter Brand bei Frischback in Arnstadt In voller Ausdehnung brannte am Sonntagmorgen eine Lagerhalle auf dem ehemaligen Frischbackgelände in Arnstadt. Die Feuerwehr war um 6.34 Uhr alarmiert worden. Kurze Zeit später waren fast 100 Kameradinnen und Kameraden der Wehren Arnstadt, Rudisleben, Plaue, Ichtershausen, Dosdorf und Gehren im Einsatz, später wurden weitere Kräfte nachalarmiert.Erst am 26. Oktober hatte es auf dem einstigen Firmengelände gebrannt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei hierzu laufen noch. Foto: Britt Mandler

Erneuter Brand bei Frischback in Arnstadt In voller Ausdehnung brannte am Sonntagmorgen eine Lagerhalle auf dem ehemaligen Frischbackgelände in Arnstadt. Die Feuerwehr war um 6.34 Uhr alarmiert worden. Kurze Zeit später waren fast 100 Kameradinnen und Kameraden der Wehren Arnstadt, Rudisleben, Plaue, Ichtershausen, Dosdorf und Gehren im Einsatz, später wurden weitere Kräfte nachalarmiert.Erst am 26. Oktober hatte es auf dem einstigen Firmengelände gebrannt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei hierzu laufen noch. Foto: Britt Mandler

Erneuter Brand bei Frischback in Arnstadt In voller Ausdehnung brannte am Sonntagmorgen eine Lagerhalle auf dem ehemaligen Frischbackgelände in Arnstadt. Die Feuerwehr war um 6.34 Uhr alarmiert worden. Kurze Zeit später waren fast 100 Kameradinnen und Kameraden der Wehren Arnstadt, Rudisleben, Plaue, Ichtershausen, Dosdorf und Gehren im Einsatz, später wurden weitere Kräfte nachalarmiert.Erst am 26. Oktober hatte es auf dem einstigen Firmengelände gebrannt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei hierzu laufen noch. Foto: Britt Mandler

Gegen 18 Uhr konnten am Sonntagabend die meisten Feuerwehrleute abrücken. Es blieb aber eine Brandwache vor Ort, die sicherstellte, dass nirgendwo mehr Glutnester aufflackerten. Sie rückten am Montag gegen 6.30 Uhr ab, anschließend nahmen die Brandermittler der Kriminalpolizei die Ermittlungen auf, denn der Verdacht liegt nahe, dass es sich um Brandstiftung handelt. Erst am 26. Oktober hatte es im benachbarten Verwaltungsgebäude gebrannt. Auch hier laufen die Ermittlungen noch. Den aktuellen Schaden gibt die Polizei mit mindestens 100.000 Euro an. Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise. Die Polizei ist erreichbar unter Telefon: 03677/601124. Fast 100 Einsatzkräfte im Großeinatz: Frischback in Arnstadt erneut in Flammen