Landwirt Hermann Hoyer ließ seinen Teich in Stedten an der Ilm abfischen.

Großes Abfischen am Teich an der Ilm

Stedten. Aus einem Teich an der Ilm wurden jetzt große Hechte abgefischt.

Wer auf dem Radweg in Richtung Kranichfeld fährt, kommt auch am Stedtener Teich vorbei. Besitzer des Fischgewässers ist Landwirt Hermann Hoyer aus Witzleben-Achelstädt. Am Sonntag hatte er mit Familie und Bekannten ein großes Abfischen angesetzt, verbunden mit einem gemütlichen Beisammensein bei Speis und Trank. Alle staunten nicht schlecht, was der Fischer Uwe Müller, der den Teich betreut, an großen Hechten herausholte. Nun bleibt der Teich den Winter über trocken liegen. Im Frühjahr wird dann wieder Wasser aus dem Mühlgraben zugeführt und junger Fischbesatz eingesetzt.