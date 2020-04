Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Grüner Markt geht weiter

Der Grüne Markt in Gräfinau-Angstedt wird am Samstag, 4. April, fortgesetzt, nachdem er vor einer Woche erstmals seit vielen Monaten wieder stattfand. Von 8 bis 11 Uhr sollen ein Obst- und Gemüsehändler sowie ein Geflügelfleisch-Verkaufswagen auf dem Markt am Rathaus stehen und auf Kundschaft warten. Wie Ortsteilbürgermeisterin Claudia Gorzelitz (parteilos) weiter mitteilte, freue sich der Ort auf weitere Händler. So will sie beispielsweise auch einen Fischhändler fragen, ob er Zeit hat. Die beiden Händler waren nach dem Markttag am vorigen Samstag restlos ausverkauft, was für den Zuspruch und den Bedarf im Ort spreche. Gorzelitz bittet die Einwohner, entsprechend der aktuellen Situation möglichst allein zum Einkaufen zu kommen und den nötigen Abstand zu wahren.