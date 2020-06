Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Guten Morgen, Ilm-Kreis: Freund oder Beute?

Putzige Bilder schickte dieser Tage eine Freundin herum. Ihre Katze lag im Garten, eine Maus direkt vor der Nase. Doch statt zuzuschnappen, schaute sie den Nager an, als sei er ihr bester Freund. Wenig später folgte dann ein Video. Die Maus war tatsächlich ein Beutetier. Doch ging die Katze ihr nicht an den Kragen, sondern folgte ihr ganz langsam durchs sattgrüne Gras. So, als ginge das ungleiche Paar spazieren.

