In den Ferien bleiben wir in Thüringen

Auch wie schnell doch die Zeit vergeht. Blicken wir noch einmal 13 Wochen zurück. Das war nämlich der Tag, an dem die Schüler in ihre verdienten Sommerferien gingen. Damals lautete das Motto: Wir bleiben Zuhause in Thüringen und verbringen hier unseren Urlaub.