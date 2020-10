Die Blumen stellst Du aber noch rein! Diese Aufforderung meiner Tante war unmissverständlich. Sie marschiert stramm auf die 90 zu und benötigt daher in ihrem riesigen Garten Hilfe. Regelmäßig rücken wir bei ihr an, um Rasen zu mähen, Unkraut zu jäten und Äpfel zu pflücken.

Machen wir etwas anders, als sie es jahrzehntelang gewohnt war, ändert sich der Tonfall von nett zu befehlsmäßig. Das brachte ihr den Spitznamen General ein. Dass für die nächsten Tage steigende Temperaturen angesagt sind? Das interessiert den General nicht. Die Geranien gehören um diese Jahreszeit in geschlossene Räume. Nicht, dass der Frost sie holt.

Die Nachbarin schlug bei der kleinen Diskussion am Gartenzaun in dieselbe Kerbe. Ihr Onkel feierte immer am 28. Oktober Geburtstag, verriet sie uns. An diesem Tag war der Garten winterfest. Alle Beete umgegraben, nix mehr draußen, was erfrieren könnte.

Meine Mutter und ich schauten uns grinsend an. Wir fragten frech, ob wir auch den Schneeschieber schon bereitstellen sollen.

Sie ahnen es: Er steht jetzt wirklich neben der Haustür. Falls es also einen plötzlichen Wintereinbruch gibt, kenne ich einen Haushalt, der zu 100 Prozent auf Frost und Schnee vorbereitet ist.