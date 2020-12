Guten Morgen Ilm-Kreis: Schlemmen und Sport

Gans und Ente, Klöße und Kartoffelbreit, Rotkohl und danach Eis mit Sahne — das Schlemmen kennt über die Weihnachtsfeiertage kaum Grenzen. Nur wenige Stunde nach dem Mittag wartet der Kaffee mit Kuchen, Lebkuchen und selbst gebackenen Plätzchen — und am Abend geht es mit den warmen Speisen weiter.

Aber nun bricht eine neue Woche an. Zeit, um die Völlerei der vergangenen Tage hinter sich zu lassen und dem Körper ein bisschen Erholung zu gönnen. Denn das nächste Fest steht schon vor der Tür: Silvester. Und über was wird dann schon jetzt wieder nachgedacht? Genau, über die Köstlichkeiten, die zum Jahreswechsel verzehrt werden können.

Das Schlemmen ist schön und gut, würde es nicht so auf die Hüften gehen. Denn nicht nur, dass der Weihnachtsspeck uns begleitet, auch die Corona-Krise hat uns das eine oder andere Kilogramm mehr auf der Waage beschert.

Was also ist nun das Allheilmittel — auf die kulinarischen Köstlichkeiten verzichten oder einfach wieder mit dem Sport beginnen?

Ich favorisiere den Sport und die Bewegung. Momentan geht das leider nur in den eigenen vier Wänden. Aber es wird auch wieder der Tag kommen, an dem die Fitnessstudios ihre Pforten öffnen — und dann wird es den fast traditionellen Run an die Geräte geben. Denn schließlich müssen die Gans, die Klöße und die vielen Lebkuchen wieder abtrainiert werden. Denn der Sommer wird kommen.