Guten Morgen: Ordnung in der Spülmaschine

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Guten Morgen: Ordnung in der Spülmaschine

Zur Mittagspause mit den Kollegen werden schon manchmal die urkomischsten Sachen ausdiskutiert. Am Donnerstag ging es um die beliebte Spülmaschine, die heutzutage in keinem Haushalt mehr fehlen darf. Nur bei dem Thema, wer die Spülmaschine wie einräumt und wer sie wie ausräumt, gab es unterschiedliche Meinungen.

Bei Erna und Heinz ist das klar geregelt. Heinz und Erna nutzten das Geschirr gemeinsam, aber einräumen und ausräumen in das Spülgerät – das darf nur Erna machen. Auch ist bei beiden klar geregelt, in welcher Reihenfolge Messer, Löffel und Gabel in den Geschirreinsatz kommen. Vorne natürlich die Löffel, dann die Gabeln und dann die Messer – wegen der Verletzungsgefahr – versteht sich.

Bei uns Zuhause gibt es auch manchmal Diskussionen. Ich bin ja der Meinung: Je schöner Messer, Löffel und Gabeln in die Maschine abgelegt werden – wir haben nämlich keinen Geschirreinsatz, der immer den Tellern und Töpfen im Weg steht – desto schneller lassen sie sich geordnet entnehmen und wieder in den Besteckkasten legen.

Die andere Meinung ist einfach: So, wie es kommt, wird es in die Spülmaschine geschmissen. Kreuz und quer liegt dann das Geschirr in der oberen Schublade und wird leider auch manchmal sauber.