Zwischen Traßdorf und Griesheim wird an den Hängen, die die B 90n begrenzen, bereits gearbeitet. Nicht nur hier kam es zu Absackungen.

Hänge der B 90n im Ilm-Kreis geben nach

Nachgearbeitet werden muss auf der B 90n, die vor zweieinhalb Jahren für den Verkehr freigegeben wurde. 14 Kilometer ist die Neubaustrecke, die von der A71 zum Abzweig Nahwinden führt, lang. Etliche Straßenkilometer führen durch aufgeschüttete Wälle hindurch – und genau hier offenbart sich die Schwachstelle. Denn die Aufschüttungen hielten diversen Regengüssen nicht stand. Einige der Hänge kamen ins Rutschen.

Das veranlasste den Landtagsabgeordneten Andreas Bühl (CDU), eine kleine Anfrage an das Infrastruktur-Ministerium zu stellen. Der Erosionsschutz der Dämme genüge nicht, hieß es nun seitens des Ministeriums. Ein Grund sei, dass sich die Hänge aufgrund der Trockenheit der vergangenen Jahre nicht wie erhofft begrünt haben. Aber auch bauliche Gegebenheiten sind schuld, so das Fazit.

Es handele sich um einen Gewährleistungsmangel, der bei der bauausführenden Firma bereits angezeigt worden ist. Diese organisiert nun die Sanierung, ohne neue Steuergelder. Erste Reparaturarbeiten laufen bereits, geplant sei, bis Ende 2020 alle betroffenen Hänge in die Kur zu nehmen, hieß es weiter. Betroffen von Abrutschungen seien insbesondere die südlichen Böschungsbereiche. Es sei nicht auszuschließen, dass bei Starkregen weitere Schäden in Bereichen entstehen, die noch intakt sind. Daher habe man sich entschieden, den so genannten Rutschkörper auf der kompletten Länge zu entfernen und durch ein weniger rutschanfälliges Material zu ersetzen.

Mit größeren Verkehrsbehinderungen müssen die Autofahrer, solange an den Dämmen gearbeitet wird, nicht rechnen, weil dies von außen erfolgen kann. Wenn die Hänge in den Einschnittsbereichen saniert werden, muss der Verkehr hingegen per Ampel reguliert werden, weil dann von der Straße aus gearbeitet werden muss.