Haus „Zum schwarzen Bären“ soll bis Mai saniert sein

„Das war die richtige Entscheidung“, sagt Arved Danz. Am Dienstagmorgen sieht er sich auf dem Arnstädter Riedplatz die frisch gestrichene Fassade des Hauses „Zum schwarzen Bären“ an und wirkt sehr zufrieden. „Wir wollten eine ganz schlichte, monochrome Farbgebung. Das Haus ist von sich aus schon stark gegliedert“, erläutert der Architekt und Bauleiter aus Mühlhausen. Seit zwei Jahren kümmert er sich gemeinsam mit Projektentwickler Christian Niedling aus Erfurt um den Umbau des denkmalgeschützten Gebäudes.

Es ist nicht ihr erstes Objekt. Die beiden haben bereits die Häuser Ried 7 und 9 – letzteres als „Christophorus“ bekannt – erfolgreich saniert und verkauft. Dort ist wieder Leben eingezogen. Einmal in Arnstadt, waren sie auch auf den „Schwarzen Bären“ aufmerksam geworden. In einem Fenster prangte ein Plakat mit einem schiefen Häuschen und dem Hilferuf: Ich will auch saniert werden!

„Wir sind von Arnstadt überzeugt, deshalb haben wir damals am Bieterverfahren teilgenommen“, erinnert sich Projektentwickler Niedling.

Probleme mit der Statik sorgen für Verzögerungen

Die alten Balken wurden ergänzt und zur Sicherung der Statik auch viel Stahl eingezogen. Foto: Hans-Peter Stadermann

Schwierige Kandidaten können sie nicht schrecken. In dem Einzeldenkmal Ried 2/Ecke Marktstraße war kein alter Balken gerade. Mehrfach hatte man hier in den vergangenen Jahrhunderten ohne Rücksicht auf die Statik umgebaut. Hinzu kamen flache Zwischengeschosse, für die man eine Lösung finden musste.

Eigentlich wollten Niedling und Danz schon weiter sein, doch nun befinden sie sich auf der Zielgeraden. Ende dieser Woche soll das Gerüst abgebaut werden, dann wird jeder die sandfarbene Fassade mit den grauen Fenstern sehen. Das Wappen mit den beiden Bären am Honigbaum, dem Zeichen des einstigen Brauhauses, soll später noch restauriert werden. Etwa im Mai können die Mieter in die drei großzügigen Vierraumwohnungen einziehen, hofft man.

Für alle Wohnungen wurden vor Baubeginn Käufer gefunden, sie profitieren von steuerlichen Sonderabschreibungen für Denkmale. Auch das Engagement der Stadt, die als Zwischenerwerber auftrat, hat eine hat eine wichtige Rolle gespielt. Seit Wendezeiten stand das Objekt leer, weil sich Interessenten mit dem Denkmalschutz nicht einigen konnten. Als schließlich der Abriss drohte, machte das den Weg für Kompromisse frei. Eine Nutzungsstudie wurde erarbeitet, mit Sicherungsmittel aus der Städtebauförderung unter anderem das Dach neu gedeckt. Aus dem kommunalen Förderprogramm gab es später Zuschüsse für neue Fenster.

Die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung, der Unteren Denkmalschutzbehörde im Ilm-Kreis sowie dem Büro für Stadtentwicklung bezeichnen Niedling und Danz unisono als ausgezeichnet. Das sei nicht überall so. Ein neues Projekt in Arnstadt haben sie derzeit nicht in Planung – „leider“, sagen sie.

Moderne Wohnungen mit Terrasse oder Balkon

Der „Schwarze Bär“ bietet nach dem aufwendigen Umbau rund 330 Quadratmeter Wohnfläche. Die Wohnung im Erdgeschoss erhält Wintergarten und Terrasse, die oberen Einheiten haben jeweils einen Balkon zum Hof, in dem auch drei Stellplätze geschaffen werden.

Mehrer Gewerke sind im Einsatz. Alexander Tkadsch und Kollegen verlegen gerade Parkett. Foto: Hans-Peter Stadermann

Die Baufirmen kommen alle aus Thüringen, auch Arnstädter sind dabei. Wobei es immer schwierige werde, für solche Projekte Unternehmen zu finden, erzählen die Männer. Für den Außenputz war der Denkmalpflegefachbetrieb von Sven Bodewald aus Mühlhausen zuständig. Der Chef stand selbst mit auf dem Gerüst. Alles bestens, heißt es am Dienstag nach der Bauabnahme.

Innen wird derzeit in allen Etagen gebaut, die Gewerke geben sich die Klinke in die Hand. Parkett wird verlegt, Installateure tragen Material ins Haus. Dazwischen will sich eine schwarze Katze mit weißen Pfötchen immer mal wieder ins Haus schmuggeln.

Detail aus dem ehemaligen Fleischerladen. Foto: Hans-Peter Stadermann

Der ehemalige Fleischerladen an der Ecke wird übrigens konserviert und bleibt als „Raum der Stille“ als Gemeinschaftseigentum erhalten. Eine konkrete Nutzung sei derzeit nicht vorgesehen, „aber wenn es sich in 20 Jahren jemand anders überlegt, ist er da. Man muss respektvoll mit einem Denkmal umgehen“, betont Arved Danz.

Die Geschichte dieses Hauses lässt sich bis in das Jahr 1524 zurückverfolgen. Hier wohnten der Bildhauer und Baumeister Christoph Junghans, Handwerksmeister wie Tuchhändler, Seiler, Seifensiedemeister, Kupferstecher und immer wieder Fleischer. Zwischen 1858 und 1864 erhielt das Haus nach Umbau zwei Ladengeschäfte, heißt es in einer Publikation des Geschichtsvereins Arnstadt über städtische Brauhöfe. Der Name von Hoffleischermeister Willi Zimmermann, der sein Geschäft von 1900 bis 1918 betrieb, ist auf dem Fragment einer alten Fliesen noch zu lesen. Das Haus atmet Geschichte, die künftigen Mieter dürfen sich freuen.