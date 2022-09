Heimatcheck: Stellen Sie Ihrem Wohnort ein Zeugnis aus

Was macht ihren Wohnort aus, was mögen sie besonders und was könnte besser sein? Mit dem Heimatcheck wollen wir Thüringer Regionen bewerten und vergleichen.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wie gern leben Sie in Ihrem Wohnort im Ilm-Kreis? Wie sicher fühlen Sie sich dort? Wie zufrieden sind Sie mit der Sauberkeit, der Kinderfreundlichkeit oder den Freizeitangeboten?

Der große Heimatcheck soll dazu ein Stimmungsbild liefern. Sie können dabei Ihrem Wohnort ein Zeugnis ausstellen. Das erfolgt völlig anonym: Vergeben Sie Schulnoten von 1 (sehr gut) bis 6 (ungenügend) für Ihr Lebensumfeld. Es dauert tatsächlich nur wenige Minuten, den Fragebogen auszufüllen.

Die Fragen zum großen Heimatcheck veröffentlichen wir in der gedruckten Zeitung und in der E-Paper-Lokalausgabe sowie auf unseren Internetseiten. Aus den Antworten entstehend Leserzeugnisse, die Sie ebenfalls in der gedruckten Zeitung und in unserer Internet-Ausgabe finden. Markante Ergebnisse wird die Redaktion besonders unter die Lupe nehmen.

Am Ende der Umfrage haben Sie auf dieser Zeitungsseite und auch im Internet die Möglichkeit, der Redaktion eine Anregung zu hinterlassen: Über welches Thema aus Ihrem Wohnort sollte Ihre Lokalausgabe einmal berichten?

Was unsere Leser an ihrem Lebensumfeld schätzen

Der Heimatcheck wird ein differenziertes Bild davon liefern, was die Leserinnen und Leser an ihrem Wohnort schätzen und was verbessert werden muss. Die Leserbefragung kann so mit Vorurteilen über Orte aufräumen, die eigentlich lebenswert sind. Sie wird aber auch auf Mängel aufmerksam machen.

Die Redaktion begleitet den großen Heimatcheck mit Nachrichten, Berichten und Bildern. Zudem wird die Auswertung aller Leserzeugnisse weitere Anregungen für Recherchen unserer Reporter liefern.

Unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Leserbefragung verlosen wir 20 mal 50 Euro.

Hier geht es zum Fragebogen des Heimatcheck