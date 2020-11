Heinse-Haus in Langewiesen wird zur Notinsel für hilfesuchende Kinder

Langewiesen. An vier Tagen in der Woche findet Nachwuchs hier Ansprechpartner

Als sogenannte Notinsel fungiert ab sofort das Heinse-Haus mit seiner Touristinformation. In dieser Woche brachte Sabrina Wotjak gemeinsam mit Katarina Perlak vom Stadtmarketing Ilmenau das entsprechende Schild am Eingang an. „Wo wir sind, bist Du sicher“ versichert der Aufkleber. Kinder, die Angst haben, finden hier Ansprechpartner.

Das Projekt wurde von der Stiftung Hänsel und Gretel im Jahr 2002 in Karlsruhe gestartet und wird bundesweit umgesetzt. Notinseln können Einzelhandelsgeschäfte, Bäcker, Metzger, Friseure, kleinere Supermärkte, Apotheken, Banken und viele mehr werden, sofern sie geeignet sind und sich bereit erklären, Kindern zu helfen, wenn diese Hilfe benötigen. Solche Notinseln gibt es derzeit in über 230 Städten, Gemeinden und Landkreisen in Deutschland.

Langewiesen hatte in letzter keine solche Anlaufstelle mehr. „Früher hatten Elke Schulz mit ihrem Schreibwarenladen und Michael Geiß mit seiner Bäckerei diese hilfreiche Funktion übernommen. Aber diese beiden Geschäfte sind geschlossen“, so Sabrina Wotjak.

Nach Rücksprache mit dem Jugendamt füllt das Heinse-Haus nun diese Lücke. „Wir haben als Touristinformation außer Samstag, Sonntag und Montag immer geöffnet. Und diese vier Tage Öffnungszeiten in der Woche reichen, um die Touristinformation zur Notinsel erklären zu können. Wir liegen nach Eröffnung der neuen Heinse-Grundschule für viele Schüler genau am Schulweg. Das passt also auch von dieser Seite“, so Sabrina Wotjak.

Die Einrichtung der Notinsel ist eher prophylaktischer Natur, denn „dass etwas in Langewiesen passiert ist, das solch eine Not-Auffang-Stelle unbedingt erforderlich gemacht hätte, ist mir nicht bekannt. Aber besser, es gibt sie“, so Sabrina Wotjak, „als dass sie einmal zu wenig nicht vorhanden ist!“