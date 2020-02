Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Henfling im Amt bestätigt

An die Wahlurnen gerufen wurden die Mitglieder der Grünen im Ilm-Kreis. Anlass war die Wahl des Kreisvorstands. Madeleine Henfling aus Ilmenau und Stephan Ostermann aus Arnstadt wurden als Sprecherinnen gewählt, Schatzmeister bleibt Dieter Bähring aus Arnstadt. Beisitzer sind Matthias Schlegel aus Frankenhain und Diana Hennig aus Kirchheim.

Madeleine Henfling sagte: „Ich bedanke mich für das erneute Vertrauen. Nach erfolgreichen Wahlen in den letzten zwei Jahren, die uns in den Kommunalparlamenten gestärkt haben, gilt es in den nächsten Monaten, die bündnisgrüne Präsenz und Verankerung vor Ort zu festigen und auszubauen.“ Auch Stephan Ostermann dankte für das Vertrauen. „Wir stehen vor der Herausforderung, die Akzeptanz für grüne Themen wie den Schutz von Klima und Minderheiten, weiter zu stärken“, betonte er.