Herbstliche Wanderung rund um Ilmenau

Zu einer herbstlichen Wanderung rund um Ilmenau lädt das Frauen- und Familienzentrum und Mehrgenerationenhaus Ilmenau am Mittwoch, 24. November, ein. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr an der Alten Försterei, Wetzlarer Platz 2, in Ilmenau. Eine vorherige Anmeldung unter Telefon: 03677/6899289, 03677/893023 oder 03677208625 ist laut Mitteilung erforderlich.