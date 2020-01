Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hilfe und Unterstützung für Brand-Überlebende

Das Haus gleicht einer Ruine. Die Wände sind schwarz, Fenster und Türen nicht mehr vorhanden. Der Dachstuhl ist nur noch ein klappriges Gerüst. Das sind die Überreste des Einfamilienhauses, das am Montag in Riechheim im Vollbrand stand.

Die Ortsbewohner sind noch immer geschockt. Die Anteilnahme ist groß. Denn in den Flammen verlor ein Mann sein Leben, die Ehefrau konnte sich retten. Sie ist noch bei Verwandten untergebracht. Das Schicksal gehe den Bürgern von Riechheim sehr nahe, sagt Rudolf Neubig, der Chef der Verwaltungsgemeinschaft. Sie würden sich immer wieder bei ihm und seiner Frau erkundigen, nach Unterstützung fragen, Hilfsangebote unterbreiten. „Kleidung hat die Frau bereits erhalten, so dass die erste Not gelindert ist“, weiß Rudolf Neubig. Denn es habe bereits kleine Sammelaktionen im Ort gegeben.

Spendenkonto eingerichtet

Damit ist der Anfang gemacht. Und die Gemeinde samt Bürger setzen sich weiterhin ein. „Nun wurde für die Überlebende des Brandes in der Gemeinde ein Spendenkonto eingerichtet. Mit dem Geld soll die Hinterbliebene unterstützt werden“, heißt es auf einem Flyer von Bürgern in Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Rudolf Neubig sagt, dass es auch danach weitergehe. Denn die Frau braucht auch eine neue Wohnung. „Bisher haben wir noch nichts Geeignetes, aber wir sind dran.“ Sobald feststeht, wo die Frau einziehen kann, werde es erneut eine Information geben, was gebraucht wird. „Dann können wir gezielt sammeln.“

Eine für Samstag geplante Disco von Vereinen im Ort ist abgesagt worden.

Am Montag kämpften etwa 100 Einsatzkräfte über sieben Stunden gegen die Flammen. Bereits am Abend begann die Kriminalpolizei Gotha mit den Ermittlungen. Die Brandortuntersuchungen sind abgeschlossen, sagt eine Sprecherin auf Nachfrage dieser Zeitung. Die Auswertungen laufen aber noch, sodass sie noch nichts zur Brandursache sagen konnte. Der Leichnam sei obduziert, allerdings noch nicht identifiziert. Die Identifikation des Mannes erfolge über die DNA. Das Haus, so die Sprecherin, sei stark in Mitleidenschaft gezogen und einsturzgefährdet. Dennoch sei noch nicht klar, ob es wirklich abgerissen werden muss. Nun steht es erst einmal wie ein Geisterhaus in der Straße „Zum großen Garten“ in Riechheim.

Das Spendenkonto der Gemeinde: Erfurter Bank eG, IBAN: DE98 8206 4228 0005 8095 25, BIC: ERFBDE8E, Verwendungszweck: Brandhilfe Riechheim