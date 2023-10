Der Traktoren- und Landmaschinenverein Kirchheim bereichert den Herbstmarkt in Hohenfelden.

Historisches aus Kirchheim zum Herbstmarkt in Hohenfelden

Hohenfelden. Historische Traktoren aus Kirchheim fuhren zum Herbstmarkt nach Hohenfelden.

Ein kleiner Traktorenkorso durch das Dorf Hohenfelden führte kürzlich zum Herbstmarkt im Thüringer Freilichtmuseum am Eichenberg. Mit dabei auch waren auch Fahrzeuge des Traktoren- und Landmaschinenvereins Kirchheim. Der möchte mit seiner Arbeit bei der älteren Generation Erinnerungen und bei der Jugend das Interesse an historischer Technik wecken. Seit vielen Jahren verbinden den Verein und das Museum eine gute Zusammenarbeit. Der Herbstmarkt löste erstmals das Erntefest in der Gärten des alten Pfarrhofes ab.