Hochzeitsfotos inmitten von Rosen

In voller Blüte stehen derzeit die Damaszener Rosen auf dem Rosenhof in Holzhausen. Im Morgengrauen werden sie geerntet und dann zu hocharomatischem Rosenöl weiterverarbeitet. Darüber hinaus bieten die Rosen aber auch ein tolles Fotomotiv. „Ich biete Brautpaaren, die am Freitag oder Samstag heiraten, an, auf dem Rosenhof ihre Hochzeitsfotos zu machen“, so Rosenhof-Chefin Antje Kochlett. Ein kurzer Anruf unter Telefon: 0176 / 39648359 zur Terminkoordination genügt.