Holzhäuser Rosenhof wird Partner der Bundesgartenschau

Lange Arbeitstage hat derzeit Antje Kochlett, Inhaberin des Rosenhofs in Holzhausen. Zwar ist die Saison vorbei. Die Blüten der Damaszener Rosen sind geerntet und verarbeitet. Die Fachfrau, deren Projekt einmalig in Thüringen ist, bereitet sich aber auf das kommende Jahr vor. „Ich bin Kooperationspartner der Bundesgartenschau“, verrät sie. Seit kurzem stehen die nötigen Unterschriften unter den Verträgen.

Beworben hatte sich Kochlett zunächst als Referentin für das Grüne Klassenzimmer auf der Ega. Solche Lehrveranstaltungen sind aber auch in Holzhausen möglich. Am Rande des Rosenfeldes entstanden in den vergangenen Monaten Sitzgabionen, auch wurden Sonnensegel angebracht. Kinder können Fakten über Rosenzucht, Besonderheiten der Damaszener Rosen sowie über Kräuter und Obst erfahren.

Ministerpräsident als Fürsprecher

Bei einer Beauftragung als Referentin blieb es nicht: Kochlett stellte in einer Kurzbewerbung auch ihren Rosenhof vor und fand in Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke), der das kleine Unternehmen im Sommer besuchte, einen Fürsprecher. Buga-Besuchern wird daher im kommenden Jahr ein Abstecher nach Holzhausen ans Herz gelegt.

„Ich habe mich extra von April bis August beurlauben lassen“, verrät Kochlett, die in der Altenpflege ihren Haupterwerb hat. Unterstützt wird sie nicht nur von vier Erntehelfern. Auch Freunde und Familie stehen parat.

„Wir wollen zeigen, dass sanfter Tourismus in Holzhausen möglich ist“, erklärt Kochlett. Angeboten werden Führungen, auch wird ein temporärer Hofladen öffnen. Geplant ist zudem eine Buchlesung mit Jürgen Ludwig am 5. Juni, ein Programm für Kinder, ein Konzert mit Klangkonsort am 12. Juni in der Kirche und am 13. Juni ein Rosenblütengottesdienst.

Kürbisschnitzen als Saisonabschluss im September vorgesehen

Für das Praxiszentrum des Ökologischen Landbaus wird ein Feldtag organisiert und zum Saisonabschluss im September ist ein Kürbisschnitzen vorgesehen. Weitere Veranstaltungen sind in Planung.

„Wir wollen auch zeigen, dass von einer solchen Kooperation der ganze Ort profitieren kann“, sagt Kochlett. Der Otto-Knöpfer-Verein ist mit im Boot. Zudem gibt es vor Ort kein Imbissangebot, da mit dem Hotel Frankenberger, dem Lasso und dem Holtzhaus drei Gastronomen die Verköstigung übernehmen werden.

Verwundert zeigte sich die Inhaberin des Rosenhofs über die Aussage des Bürgermeisters Uwe Möller (CDU) im Gemeinderat, er wisse nur über eine kurze Zeitungsnotiz von der Kooperation mit der Buga. Bereits Wochen vorher hatte es ein Gespräch in der Gemeindeverwaltung gegeben, von dem er auch Kenntnis haben dürfte.

Kritik an geplanten Streugutsilos

Bauchschmerzen bereitet Kochlett zudem das Thema Streugutsilos. Diese sollen nach wie vor direkt neben dem Rosenhof aufgebaut werden – obwohl sich viele Holzhäuser dagegen ausgesprochen haben. Antje Kochlett befürchtet zudem, dass Streusalz auf ihr Rosenfeld gelangt, das damit sein Öko-Zertifikat verlieren könnte.

Uwe Möller sagte zwar im Gemeinderat, dass in diesem Winter der Aufbau nicht mehr erfolgt. Viel länger sollen die Silos aber nicht eingelagert bleiben. Er halte am Standort Holzhausen fest.