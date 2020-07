Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hubschrauber kreist stundenlang über Arnstadt - das war der Grund

Am Freitag kreiste mehrere Stunden ein Hubschrauber über Arnstadt. Grund war die Suche nach einem vermissten Ehepaar. Wie die Polizei am Samstag informierte, sei am Freitagvormittag ein älteres Ehepaar von seinem morgendlichen Spaziergang in die Terrassenwohnanlage Arnstadt nicht zurückkehrt.

Die erste Suche in der unmittelbaren Umgebung der Wohnanlage verlief zunächst ergebnislos. Da die gesundheitlichen Einschränkungen des 84-jährigen Herrn und seiner 83-jährigen Ehefrau Grund zur Annahme waren, dass Beiden etwas zugestoßen sein könnte, wurden die Suchmaßnahmen intensiviert.

Neben dem Einsatz eines Fährtensuchhundes, kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. In den Nachmittagsstunden konnte das Ehepaar schließlich in Erfurt festgestellt werden. Leicht erschöpft und etwas durcheinander, konnten das Ehepaar schließlich wieder in ihr gewohntes Umfeld und trautes Heim gebracht werden.

