Humorvolles Festkonzert für Orgel, Trompete und Bachchor

Es war ein rundes Jubiläum. 20 Jahre ist es her, dass die Bachkirche wiedereröffnet worden ist und dank der Bemühungen von Gottfried Preller ihre zwei Orgeln zurückbekommen hat. Wo gibt es das schon, dass in einer Kirche zwei Orgeln stehen, eine romantische und eine barocke, die überdies 1703 von Johann Sebastian Bach als Sachverständigem geprüft wurde und auf der er anschließend vier Jahre „soli deo gloria“ jubilierte.

Angesichts des runden Jubiläums eines solchen kulturgeschichtlichen Ereignisses musste man, wenn auch nicht unbedingt mit dem Schlimmsten, aber doch damit rechnen, dass ein ebenso glanzvolles wie hochernstes Festkonzert präsentiert werden würde.

Prunkvollund romantisch

Glücklicherweise gibt es jedoch Kantor Jörg Reddin, dem es immer wieder gelingt, den angemessenen Ernst, wenn er allzu pathetisch zu werden droht, in heiter Unterhaltsames umzubiegen. Diese Wendung vom pathetischen Prunk zu humorvoller Heiterkeit und Lebensfreude gelang auch beim Festkonzert am 16. Januar in der Bachkirche auf glänzende Weise. Schuld waren Frank Zimpel an der Orgel und sein langjähriger Partner Alexander Pfeifer an der Trompete sowie der immer herzhafter auftretende Bachchor.

Alexander Pfeifer (Trompete) und Frank Zimpel (Orgel). Foto: Hans-Peter Stadermann

Das Festkonzert gliederte sich in zwei Teile. Der erste, auf der Wender-Orgel der barocken Musik gewidmet, bot überwiegend Prunk und Pracht – eine Welt voll Glanz und Gloria. Hier triumphierte vor allem die Trompete in Werken von Michel-Richard Delalande und John Stanlay. Johann Sebastian Bach war, dem Gedenken angemessen, gleich mit drei Werken vertreten. Zunächst brillierte die Orgel in „Präludium und Fuge G-Dur BWV 541“, dann sang der Bachchor „Freut Euch alle, singt mit Schalle“ und zuletzt ertönte das unter die Haut gehende Duo der Choralbearbeitung „Sei Lob und Preis mit Ehren“. Der Barockteil wurde effektvoll abgeschlossen von der „Sonate in g-Moll“ von Pavel Josef Vejvanovsky, die mit ihrer volksliedhaften Fröhlichkeit bereits in den zweiten Teil überleitete.

Auf der romantischen Orgel und ihrer Empore glänzten vor allem französische Komponisten. Die viersätzige „Suite gothique“ von Leon Boellmann zog alle Register der romantischen Orgelkunst. Nun war der Trompeter vor allem auf dem dezenten Flügelhorn zu hören. Fast impressionistisch wirkte anschließend das „Nordlicht“ von Jean Sibelius im Arrangement von Frank Zimpel. Weihnachtsfreudig wurde es mit dem Bachchor und „Tollite hostias“ aus dem „Oratorio de Noel“ von Camille Saint-Saens. Zum Schluss des unterhaltsamen Festkonzertes mit Musik aus insgesamt sieben Ländern triumphierten Humor und Temperament im „Boléro de Concert op. 166“ von Louis James Lefébure-Wely, in dem zur Erheiterung des erfreulich zahlreich erschienenen Publikums schon mal zu Kastagnetten als rhythmische Begleitung gegriffen wurde.

Blick in die Bachkirche Arnstadt. Foto: Hans-Peter Stadermann

Temperamentvoll schloss das Festkonzert mit „Oblivion“ von Astor Piazzolla. Angesichts des nicht enden wollenden Beifalls gab es sogar zwei Zugaben. Zunächst das prachtvolle, fast Beethovens Pathos vorwegnehmende „Prelude“ zum „Te Deum“ von Marc Charpentier, das allgemein als „Eurovisionshymne“ bekanntgeworden ist. Danach eine schwungvolle Toccata von Eugène Gigout, dem Lieblingsschüler von Saint-Saens und Freund von Fauré, aus seinen „10 pièces pour orgue“.