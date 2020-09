Schon viele Jahre gibt es die Firma Pyramid in Ichtershausen. Die Mitarbeiter stellen Industrie-Server und Sicherheitstechnik her. Nun wurde Richtfest für eine neue 2000 Quadratmeter großen Hallenneubau gefeiert. Baukosten 1,8 Millionen Euro. Geschäftsführer Josef Schneider, Susann Schorr-Trenkle, Doris Fornach, Dana Hoffmann und Werkleiter Stefan Trenkle (von links) stoßen darauf an. Für Ende des Jahres ist die Fertigstellung geplant. „Dann brauchen wir auch dringend neue Arbeitskräfte“, so Trenkle.