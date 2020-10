Ichtershausen: Grünes Licht für Einwohneranträge

In Sichtweite der Wachsenburg entsteht derzeit die Batteriefabrik von CATL. Nur wenige hundert Meter entfernt liegt Rehestädt, dessen Bewohner Beeinträchtigungen durch das wachsende Industriegebiet befürchten.

Zufrieden lächelnd verlässt Enrico Scherf am Montagabend die Neue Mitte in Ichtershausen. Dort tagt der Gemeinderat des Amtes Wachsenburg, der erst wenige Minuten zuvor einen für den Rehestädter wichtigen Beschluss gefasst hat: Die vier Einwohneranträge, die Enrico Scherf im Auftrag mehrerer Bürger im August an die Gemeindeverwaltung geschickt hat, wurden zugelassen.