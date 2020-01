Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ilm-Brücke in Oberilm wird wohl erst im Sommer fertig

Die Bauarbeiten für die neue Ilm-Brücke in Oberilm gehen in die zweite Verlängerung, das bestätigte jetzt das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr auf Anfrage dieser Zeitung. Vermutlich noch bis Juli dieses Jahres müssen Kraftfahrer wegen der Sperrung der ehemaligen B 87 teils weiträumige Umwege fahren, ächzen die Anwohner insbesondere in Oberilm und in einigen Dörfern im Ilmtal unter dem Umleitungsverkehr der Lkw, die nicht den Weg über die Autobahn nehmen wollen.

Im April 2019 hatte die Erneuerung der maroden Brücke über die Ilm begonnen, die ursprünglich bereits für 2018 vorgesehen war, dann aber wegen anderer wichtiger Bauarbeiten um ein Jahr verschoben wurde. Bis Dezember sollte der Ersatzbau fertig sein. Doch bereits im Sommer zeichnete sich ab, dass der Termin nicht zu halten ist. Damals wurde der Mai 2020 als Bau-Ende angegeben, das sich nun erneut verschoben hat. Grund sind erhebliche Zusatzleistungen, so waren „Suchschachtungen im Hinterfüllbereich“ erforderlich. Alte Holzpfähle standen in der Ilm „Die Bestandsunterlagen gaben hier keine eindeutigen Angaben“, informierte Ulrich Landgraf, Sachbereichsleiter im Landesamt, auf Anfrage. Außerdem mussten zusätzlich ein Bestandsfundament abgebrochen, die Widerlagerbereiche wieder verfüllt und eine Bohrgeräteebene hergestellt werden. Weiterer Mehraufwand sei bei der Herstellung der Traggerüstgründung durch alte Holzpfähle in der Ilm entstanden. Zudem waren eine starke Erhöhung des Bewehrungsgrades im Überbau und damit verbunden zusätzliche Betonierarbeiten zur Anpassung der Geometrie der Widerlager an den neuen Überbau notwendig. Das alles dauert nicht nur länger, sondern macht den Brückenbau teurer. Momentan belaufen sich die Investitionskosten nach Angaben des Landesamtes auf etwa 1,8 Millionen Euro. Das neue, sehr anspruchsvolle Brückenbauwerk über die Ilm wird eine 46 Meter langes, schiefwinkliges Spannbetonbauwerk mit Krümmung und einer Breite von 10,75 Meter. „Die neue Brücke hat eine Tragfähigkeit von 60 Tonnen. Es gibt beidseitig einen Fußweg von 1,50 m Breite“, nennt Ulrich Landgraf weitere Details. Radverkehr wird über Nebenstraßen geleitet Nach Absprache mit der Stadtverwaltung werde der Radverkehr auf dem Ilm-Radweg weiterhin ab der Tankstelle über Nebenstraßen in die Stadt geführt, weshalb es auf der Brücke keinen Radstreifen geben soll. Für die Probleme mit dem Umleitungsverkehr hat auch das Landesamt für Bau und Verkehr keine Lösung parat. Die offizielle Umleitung für diese Baumaßnahme ist insbesondere für den Schwerlastverkehr nicht über Oberilm ausgeschildert. Doch leider folgen nicht alle Verkehrsteilnehmer dieser Beschilderung. Man habe sich mehrfach damit befasst, „es wird kein wirksamer Ansatz für Verbesserungen gesehen“, heißt es aus dem Thüringer Landesamt. „Auf für den Gemeingebrauch zugelassenen öffentlichen Straßen lassen sich ortskundige Kraftfahrer nicht von der Nutzung vermeintlich günstigerer Routen abhalten“, so die Erfahrung. Auf die teils nur mit wenigen Bauleuten besetzte Baustelle angesprochen, von der Anwohner berichteten, verweist das Landesamt auf eine vereinbarte Arbeitsunterbrechung durch die Firma von Weihnachten bis einschließlich der ersten Kalenderwoche. Jetzt stünden Bewehrungsarbeiten an. Die Baustelle sei vor Weihnachten entsprechend angemessen personell untersetzt gewesen und jetzt wieder angelaufen.