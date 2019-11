Ilm-Kreis: 30.000 Euro für Studie zum automatisierten Nahverkehr

Für eine kontroverse Diskussion sorgte am Mittwoch im Kreistag die finanzielle Unterstützung des Kreises für eine Machbarkeitsstudie zum hochautomatisierten Fahren im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Es ging um 30.000 Euro, wobei sich der Kreis (aus der Rücklage) und das Land die Kosten teilen würden. Aus den Reihen der AfD war zu hören, dass es sich hierbei um Gelder für die Universität Ilmenau handele, aber der Landkreis nicht für deren Grundlagenforschung zuständig sei. Außerdem gebe es solch ein Projekt schon im Landkreis Rottal-Inn, da müsse man sich dort nur mal erkundigen.

Madeleine Henfling (Grüne) sieht Ergebnisse in diesem Forschungsbereich für den ländlichen Raum noch in weiter Ferne. Die künstliche Intelligenz sei noch nicht im Ansatz so weit, sagte sie und plädierte stattdessen für eine App, um die Dienstleistung im ÖPNV zu verbessern.

Entwicklung wegweisender Mobilitätskonzepte

Fürsprecher für die Machbarkeitsstudie waren indessen Andreas Bühl (CDU), Eleonore Mühlbauer (SPD), Volker Rusch (CDU) und Eckhard Bauerschmidt (Linke). Sie sehen in dem Projekt die Möglichkeit eines Alleinstellungsmerkmals für Ilmenau, das sich auch auf andere Regionen positiv auswirken könnte. Mit der geplanten „smart City“, der Technischen Universität, dem Thüringer Innovationszentrum Mobilität und dem geplanten Mobilitätszentrum in Ilmenau bestehe Potenzial, wegweisende Mobilitätskonzepte zu entwickeln und zu erproben.

Der ÖPNV könnte später von diesem Modellversuch profitieren. Er sei aber erst möglich, wenn zuvor eine Machbarkeitsstudie Voraussetzungen und Anforderungen an das Pilotprojekt ermittelt. Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen.