Ilm-Kreis: Bonpflicht führt zu mehr Müll und höheren Kosten

Ein Kassenzettel für jedes Brötchen beim Bäcker oder ein Wiener Würstchen beim Fleischer? Ab Januar wird das wohl Wirklichkeit. Die ab 1. Januar 2020 geltende Bonpflicht ist für Torsten Mann von der Bio-Bäckerei Mann in Arnstadt ein Reizthema. Das Ganze wird zusätzliche Arbeit, höhere Kosten, mehr Müll verursachen. „Das passt auch nicht zu unserer Bio-Schiene“, erklärt der Konditormeister, der auch Obermeister der Bäckerinnung im Ilm-Kreis ist.

Jeder Kunde, der einen Bon wünscht, bekommt ihn auch jetzt schon, versichert Torsten Mann. Das könne jede moderne Kasse, in der jede Zahlung registriert wird. Prinzipiell jeden Bon auszudrucken mache keinen Sinn, so Torsten Mann. Er rechnet mit einer Kassenrolle pro Tag, die künftig zusätzlich anfällt.

„Überall reden wir von Müllreduzierung, hier passiert genau das Gegenteil“, so der Meister, der inzwischen in der Backstube nur noch biologische Zutaten verwendet. Der Zentralverband seiner Branche habe das Gespräch für eine andere Lösung gesucht, er selbst beim Finanzamt inzwischen einen Antrag zur Befreiung von der Bonpflicht gestellt.

In der Bio-Bäckerei in der Ichtershäuser Straße befürchten sie, dass viele Kassenzettel vor der Tür weggeworfen werden und sich auf Gehweg und Blumenbeet zu Zigarettenstummeln und Hundekot gesellen. Das Thermopapier ist Sondermüll, das darf nicht einmal in der normalen Papiertonne entsorgt werden. Das ärgert auch Ellen Ullrich von der Arnstädter Fleischerei. Sie hat bereits eine fünfstellige Summe in zwei neue Kassen investiert, die den Umsatz sofort ans Finanzamt melden. Für die Bons, die die Kunden nicht mitnehmen, wird sie ab 1. Januar 2020 einen besondere Tonne aufstellen.

Bonpflicht an mancher Stelle absurd

Als Geschäftsführer begrüßt Steffen Schumm die Änderung. Der Fleischermeister, der vier Läden in Ilmenau und Langewiesen betreibt, sieht Vorteile für Chefs, die nicht selbst an der Ladentheke stehen. Wenn jedem Kunden ein Bon vorgelegt werden muss, könne nicht an der Kasse vorbei verkauft werden.

„Unnötige Gängelei und Verschwendung von Ressourcen“, nennt es Rüdiger Wahner. Der Betreiber vom Café Bohne in Ilmenau meint, wenn jemand das Finanzamt hintergehen will, würde er es einfach nicht in die Kasse eingeben. „Ich freue mich schon auf die vielen Bons, die dann in jeder Ecke rumliegen“, so Wahner.

Gespannt ist Daniela Grau vom Kiosk am Eck am Arnstädter Bustreff. Sie stellt sich vor, wie sie einem Kind einen Bon gibt, nachdem es gerade eine Süßigkeit für zehn Cent gekauft hat. „Totaler Blödsinn“, so Daniela Grau zu der Neuregelung.

Überall wird heftig gestritten über Sinn und Unsinn der Bonpflicht, die ab 1. Januar 2020 in Kraft tritt. Sie sei notwendig, verteidigt das Thüringer Finanzministerium die Neuregelung. Die Regelung stelle „einen weiteren wichtigen Beitrag für mehr Transparenz im Kampf gegen Steuerbetrug“ dar.

Bereits im Dezember 2016 hatte der Bundestag das sogenannte „Kassengesetz“ beschlossen. Ziel ist, die technischen Möglichkeiten zur Manipulation von Kassen zu erschweren. Die ab 2020 geltende Bonpflicht ermögliche die Kontrolle, ob der Umsatz auch tatsächlich in der Registrierkasse erfasst wurde.