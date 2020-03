Tanya Harding in der Küche ihres Restaurants. sie hat Angst um ihre und um die Zukunft aller Gastronomen in der Region.

Ilm-Kreis: Brandbrief der Gastronomen

In Hamburg oder Leipzig haben sich bereits Hunderte Wirte mit der Bitte um Hilfe an die dortigen Kommunalpolitiker gewendet. Das passiert nun auch im Ilm-Kreis – und zwar auf Initiative von Tanya Harding, die das gleichnamige Restaurant in Arnstadt betreibt.

„Angesichts der Corona-Krise stehen viele von uns vor dem wirtschaftlichen Aus, die Nothilfe-Pakete sind nicht ausreichend. Unsere Mitarbeiter werden in Kurzarbeit geschickt, andere Kosten laufen weiter.“, sagt sie. Harding hat jetzt einen Brandbrief an Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) und andere Regierungsmitglieder geschickt. „Während die Tage verstreichen, sind wir dabei unterzugehen. Wir haben keine Mittel mehr, um unsere Existenzen aufrechtzuerhalten. Wir brauchen jetzt Liquidität, sonst sind unsere Existenz und damit auch die Einkommensgrundlage der Beschäftigten akut bedroht“, heißt es darin. Harding bedankt sich zwar für die Soforthilfen, sagt aber auch, dass die zu spät kommen und „viel zu wenig sind, um die Betriebe über Wasser zu halten.“ Und: „Viele von uns werden innerhalb von vier Wochen weg vom Fenster sein.“ Ihre Forderungen: Die sofortige und 100-prozentige Kostenübernahme aller Bruttogehälter, ohne Trinkgeld reiche Kurzarbeitergeld für die Mitarbeiter nicht aus; Ersatzzahlung für ausgefallene Arbeitsstunden an Minijobber; Steuernachlässe anstelle von Stundungen oder Aufschiebungen; Aussetzung der Insolvenzantragspflicht; rechtlicher Schutz vor Vollstreckungsmaßnahmen. Außerdem müssten kurzfristig Liquiditätshilfen mit einer 100-prozentigen Haftungsfreistellung und mit einer langjährigen Tilgung und die Senkung der Mehrwertsteuer für das Gastgewerbe auf sieben Prozent erfolgen. Gastronomin befürchtet Welle von Insolvenzen Ohne diese schnellen Hilfen befürchtet Harding eine Welle von Insolvenzen, die nicht nur die Arbeitsplätze in der Gastronomie vernichten würde, sondern auch Auswirkungen auf Landwirtschaft, Handwerker bis hin zu Dienstleistungsfirmen, die mit der Gastronomie verbunden sind hat. „Mit einem sinnvollen Hilfspaket und wirtschaftlicher Förderung haben wir eine gute Chance, nach der Krise wieder auf die Beine zu kommen und unsere Mitarbeiter für Ihre tolle Arbeit zu belohnen, zu investieren und wieder aufzustehen“, sagt Harding. Den Brief – den sie auch auf Facebook veröffentlicht hat – haben nicht nur sie selbst, sondern viele Gastronomen aus dem Ilm-Kreis, aus Erfurt, Gotha, dem Weimarer Land und Südthüringen unterschrieben. Montagnachmittag erfolgte ein Telefonat mit Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD). „Der Dialog ist eröffnet. Für einige der von mir genannten Probleme sind Lösungen in Sicht, für andere hingegen nicht“, so Harding gegenüber unserer Zeitung. Sie bleibt auf alle Fälle dran.