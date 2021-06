Ilm-Kreis: Gedenken und Mahnung zugleich

Melanie Tippel vom Stadtvorstand „Die Linke“ legt Blumen am Ehrenmal nieder.

Arnstadt. Des 80. Jahrestages des Überfalls Hitlerdeutschlands auf die Sowjetunion am Ehrenmal bei Arnstadt gedacht

Aus Anlass des 80. Jahrestages des Überfalls Hitlerdeutschlands auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 traf sich der Stadtverband „Die Linke“ Arnstadt zu einem Gedenken und zur aktuellen Mahnung am 21. Juni am Ehrenmal zwischen Siegelbach und Espenfeld. Hier wurden mehr als Einhundert Rotarmisten beigesetzt. Sie wurden im Außenlager S III des KZ Buchenwald auf der Espenfelder Höhe ermordet. Melanie Tippel vom Stadtvorstand der Linken sprach zu den 20 Gästen und legte anschließend Blumen nieder. Auch original russische Tonaufnahmen vom Überfall 1941 wurden vorgespielt.