Ilm-Kreis: Geld für Therapiegeräte und dringende Reparatur

Arnstadt „Das ist eines der besten Geräte, das wir haben“, erklärt Dr. Christine Bollmann, Chefärztin der Kinderorthopädie im Marienstift. Gemeinsam mit Kinderphysiotherapeutin Katrin Reinhardt führt sie Landrätin Petra Enders (Linke) und Sparkassenchef Marco Jacob eine Vibrationsplatte vor. Diese ist an einem Tisch befestigt, mit dem auch mehrfach behinderte Kinder in die Schräglage gebracht oder ganz aufgerichtet werden können.

Die Landrätin lässt sich nicht lange bitten, zieht die Pumps aus und probiert es aus. Mit regelmäßigem Training lassen sich Verspannungen lösen, Muskeln aufbauen und das Knochenwachstum fördern. Im Marienstift hat man damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Doch weil Studien fehlen, wird dieses Therapiegerät wie andere auch nicht von den Krankenkassen bezahlt.

In diesem und anderen Fällen sprang der vor elf Jahren gegründete Freundeskreis Kinderorthopädie Herzblatt e.V. ein und übernahm die 11.000 Euro für den Spezialtisch und die Vibrationsplatte. Dass wichtige Ausstattung für die Behandlung von Kindern von den Kassen nicht bezahlt wird, sorgt für Kopfschütteln bei Petra Enders und Marco Jacob.

Freitags kommt der Klinikclown

Gemeinsam übergeben sie auf ihrer Spendentour 1000 Euro an den Verein. Als nächstes wollen sie ein zweites Spezialbett anschaffen, in dem schwerstbehinderte Kinder auf Station besser geschützt sind, informiert die Vereinsvorsitzende Svenia Stietz. Derzeit hat „Herzblatt“ bundesweit 85 Mitglieder. Der aktive Vorstand konzentriert sich In Arnstadt, wo er den Kindern den Alltag in der Klinik erleichtern möchte und auch den Eltern zur Seite steht. So bezahlt der Verein die wöchentliche Visite von Klinikclown Fietze, der Freitagnachmittag von den Mädchen und Jungen sehnsüchtig erwartet wird. Derzeit sind 21 junge Patienten im Alter zwischen sieben Wochen und 18 Jahren auf Station. Vor Weihnachten können alle nach Hause zu den Eltern, so der Plan.

Da sich mehrere Mitarbeiter der Kinderorthopädie im Freundeskreis engagieren, weiß dieser immer genau, was gebraucht wird. Übrigens wird auch eine Teil des Erlöses vom Adventsmarkt im Foyer der Orthopädischen Klinik dem Verein zugute kommen. Vorbeischauen lohnt sich, es gibt noch eine Woche lang Spielzeug, Plüschtiere und hübsche Handarbeiten.

Am 20. Dezember ist letzte Ausgabe

Traditioneller Bestandteil der vorweihnachtlichen Spendentour ist die Arnstädter Tafel in der Neuen Gasse. Mitarbeiter und ehrenamtliche Helfer sortieren dort gerade Obst und Gemüse und bereiten alles für die Ausgabe am Mittag vor. Derzeit sind 700 Menschen aus der Region bei der Tafel angemeldet, viele holen sich regelmäßig Lebensmittel. Bleibt jemand länger weg, kann ein Interessent von der Warteliste nachrücken, beschreibt Tafel-Chef Günther Sattler die Prozedere. Einige Supermärkte sind verlässliche Partnern, doch insgesamt sei die Spendenbereitschaft „verhalten“, so die Einschätzung. Insbesondere beim Molkereiprodukten, Wurst und Fleisch sei die Unsicherheit groß, ob und was abgegeben werden darf.

Am 20. Dezember wird die letzte Ausgabe in diesem Jahr stattfinden.

Marco Jacob übergibt als Dankeschön für die engagierte Arbeit an den Tafel-Verein 2000 Euro. Das Geld soll für den TÜV der Fahrzeuge und die nächste Autoreparatur eingesetzt werden, erklärt Sattler, der dringend nach Unterstützung für die Buchhaltung im Verein sucht.

„Das ist nicht einfach: Wechselndes Personal, wenige finanzielle Mittel. da kann man nur den Hut ziehen, was Sie leisten“, betont der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Arnstadt-Ilmenau, bevor es weiter geht.

Die nächsten Stationen sind die Arnstädter Tiertafel sowie der Tierschutzverein Arnstadt. Beide können sich über jeweils 750 Euro freuen.