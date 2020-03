Ilm-Kreis: Trauerfeiern nur noch im engsten Familienkreis

Die Corona-Krise hat auch Auswirkungen auf Bereiche, an die man im ersten und auch im zweiten Augenblick erst einmal gar nicht denkt. Ein Beispiel dafür sind die rund zehn Bestattungsunternehmen im gesamten Kreis, die sich nicht nur um die Bestattung Verstorbener kümmern, sondern auch bei Trauerfällen den Angehörigen so viel wie möglich abnehmen.„Alle Trauerhallen und Kirchen im Ilm-Kreis sind geschlossen, die Trauerfeiern finden nur noch im Freien statt“, so Sven Tittelbach-Helmrich vom Bestattungsinstitut „Haus des Abschieds“ in Arnstadt. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Die Zahl derjenigen, die von einem Verstorbenen auf dem Friedhof Abschied nehmen wollen, hatten die Behörden erst auf maximal 50 Personen begrenzt, das galt beispielsweise noch bis vor wenigen Tagen im Geratal oder in Plaue. Andere Kommunen oder Kirchgemeinden gingen da noch weiter. In Arnstadt oder im Kirchspiel Elxleben sind maximal zehn Trauernde erlaubt – inklusive Pfarrer und der Mitarbeiter der Bestattungsinstitute. Gleiches gilt für Ilmenau. In der Stadt Arnstadt dürfen nur noch Angehörige ersten Grades an den Trauerfeiern teilnehmen, unter diese Kategorie fällt nicht einmal die Schwiegertochter. Mittlerweile gilt landesweit: Trauerfeiern dürfen nur noch im engsten Familienkreis stattfinden, das gilt im Allgemeinen für Familienangehörige ersten und zweiten Grades. „Da wird es dann für entfernte Verwandte, Freunde oder Arbeitskollegen natürlich sehr schwer, Abschied zu nehmen“, so Tittelbach-Helmrich.

Musik bei der Trauerfeier kommt vom Band

Bei den Urnenbestattungen, die weit über 90 Prozent im Ilm-Kreis ausmachen, hat man immerhin die Möglichkeit zum Abwarten. Sechs Monate hat man dafür Zeit. Leicht ist das aber auch nicht. Und natürlich ist für die Bestattungsinstitute und die Angehörigen der persönliche Kontakt bei der Bewältigung eines Trauerfalls ganz wichtig. „Aber wir versuchen derzeit, auch viel telefonisch zu erledigen, wenn es etwa um die Auswahl der Blumen oder der Musik geht“, so Tittelbach-Helmrich. Die Musik kommt jetzt übrigens ausschließlich vom Band, da auch die Kirchen mit ihren Orgeln nicht nur für Gottesdienste, sondern auch für Trauerfeiern gesperrt sind. Außerdem führen die Bestattungsinstitute Listen aller bei einer Beerdigung Anwesenden, auch hier gilt die Dokumentationspflicht.

Bei all den getroffenen Maßnahmen geht es um den Schutz der Trauernden, aber auch um den der Mitarbeiter der Bestattungsinstitute. Nicht alles lässt sich telefonisch klären, „wir versuchen dann aber, mit höchstens zwei Personen zusammenzusitzen, beispielsweise wenn wir Unterschriften benötigen.“

Die letzten Daten des statistischen Landesamtes beziehen sich auf das Jahr 2018. Demnach starben in diesem Jahr im Ilm-Kreis 1487 Menschen. Da die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Krise wohl mindestens vier Wochen lang gelten werden, betrifft das dann – rein statistisch gesehen – immerhin 124 Fälle – und natürlich all ihre Verwandten, Freunde und Bekannten. Seit Ausbruch der Corona-Krise und den strengen Vorgaben für die Trauerfeiern betreute man im „Haus des Abschieds“ etwa 15 Beerdigungen. „Die Leute haben zwar Verständnis für die Einschränkungen, leicht fällt es ihnen aber nicht“, so Tittelbach-Helmrich. Zumal ja nicht nur die eigentlichen Beerdigungen nur noch in ganz kleinem Rahmen stattfinden dürfen, sondern auch die Trauerfeierlichkeiten danach ausfallen. Die Gaststätten haben alle nicht mehr geöffnet, Zusammenkünfte mit mehreren Teilnehmern sind untersagt.