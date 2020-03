Ilm-Kreis: Unmenschliche Bedingungen für Fernfahrer

Von unmenschlichen Bedingungen spricht Spediteur Kay Stephan. Seitdem die Autobahn-Raststätten geschlossen sind, finden Lkw-Fahrer kaum sanitäre Anlagen. „Händewaschen oder Duschen sind nicht möglich“, berichtet der Unternehmer aus dem Alltag seiner Fahrer, die bundesweit teilweise mehrere Tage am Stück unterwegs sind. Ganz zu schweigen davon, dass die warme Mahlzeit ausfällt, wenn die Raststätten zu sind. Der Stadtilmer wünscht sich generell mehr Wertschätzung für Lkw-Fahrer, die auch momentan ihren Anteil leisten, dass die Wirtschaft im Land funktioniert.

An anderer Stelle merkt die Branche auch Veränderungen der vergangenen Tage. So gibt es weniger Industriekunden, dafür mehr Getränke und Verpackungsmaterialien zu fahren, berichtet Kay Stephan. Er hat 20 Fahrer im Einsatz, die auch im Ausland unterwegs sind.

Dass derzeit mehr Lebensmittel transportiert werden, ist auch von der Firma Dachser in Thörey zu hören. Dort wird von einer stabilen Auftragslage gesprochen. Tagsüber wird von Thörey aus mit 75 Lkw Ware im Nahverkehr ausgeliefert. Nachts erfolgt der Warenaustausch bundesweit mit 50 Lkw aus dem Standort im Ilm-Kreis.

DB Schenker versorgt von der Niederlassung am Erfurter Kreuz unter anderem Handelsketten und Baumärkte. Bei der lokalen Belieferung von Kliniken ist derzeit ein leichter Anstieg an Desinfektionsmitteln zu verzeichnen, heißt es weiter. DB Schenker hat am Erfurter Kreuz rund 80 Lkw im Einsatz und 183 Mitarbeiter.

Durch den Einbruch im Automobilbereich oder durch Schließungen seien auf dem Transportmarkt 10 bis 15 Prozent mehr Kapazität frei, beobachtet Oliver Zentgraf vom Frachtmanagement Europa (FME). Der Spediteur ist auch am Erfurter Kreuz ansässig und hat hier 30 Mitarbeiter. Je nach Bereich sieht man bei FME eine Zunahme von 50 bis 200 Prozent. Beispielsweise wurden für die Firma Werrapapier 1000 Paletten am Tag transportiert, jetzt seien es 3000 Paletten.