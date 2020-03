Ilm-Kreis: Vier Anbieter für schnelles Internet

Die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus würden sich auch zunehmend auf die Betreiber der Breitbandinfrastrukturen auswirken, teilt Thomas Fuchs für die Breitbandversorgung Thüringen (BBV) mit. Der Glasfasernetzanbieter habe zum Schutz der Mitarbeiter und Kunden seinen Infoshop in Ilmenau geschlossen und fahre aktuell die laufenden Ausbauarbeiten und den Anschluss von Haushalten an das Glasfasernetz in Ilmenau zurück.

In Großbreitenbach startete kürzlich die Vorvermarktung für das Glasfasernetz der BBV. Noch ein paar Tage vorher kündigte die Telekom an, Ende Mai mit dem Netzausbau in Ilmenau in den Ortsteilen Gräfinau-Angstedt, Stützerbach und Wümbach zu beginnen. Rund 2050 Haushalte sollen nach der Fertigstellung schnelles Internet bekommen, heißt es weiter.

Das neue Netz werde so leistungsstark sein, dass Telefonieren, Surfen und Fernsehen gleichzeitig möglich sein sollen. Das maximale Tempo beim Herunterladen steige auf bis zu 250 Megabit pro Sekunde (MBit/s) und beim Hochladen auf bis zu 40 MBit/s. Dafür will das Unternehmen rund fünf Kilometer Glasfaser verlegen und 17 Verteiler aufstellen oder mit moderner Technik ausstatten.

Im Vorwahlbereich 03677 in Ilmenau seien in den vergangenen Jahren durch die Telekom bereits über 10.000 Haushalte ausgebaut worden. Neben Telelekom und BVV sind noch weitere Unternehmen in Ilmenau im Bereich des schnellen Internets unterwegs.

In llmenau teilt sich derzeit die Firma Newone den Markt mit der Telekom. Newone aus Ilmenau erschließt beispielsweise das neue Wohngebiet Am Friedhof West mit Glasfaser, nach es bereits am Friedhof Ost aktiv war. In den anderen Bereichen erreicht das Internet zumeist über Kupferkabel die Hausanschlüsse. Die dadurch begrenzten Bandbreiten reichen laut Newone-Geschäftsführer Thomas Thaesler aus. „Für 99 Prozent aller Haushalte sind 250 MBit/s mehr als genug. Selbst bei drei Kindern und fünf Fernsehern braucht es keine 100.“

Das sieht Thomas Fuchs anders. Die BBV verspricht bis zu einem Gigabit, also der vierfachen Bandbreite. Er sagt, dass spätestens nach der Coronakrise ein Nachdenken über die Breitbandinfrastruktur beginnen werde. Dass die von der Telekom jetzt anvisierten Ortsteile Wümbach und Gräfinau-Angstedt eigentlich erschlossen sind, sagt Felix Möller.

Er ist einer der beiden Geschäftsführer der Firma Ilmprovider aus Martinroda. Ilmprovider versorgt vor allem den ländlichen Raum. Aktuell sei man momentan im Wipfratal, Liebenstein und Crawinkel unterwegs. „Wir verlegen beispielsweise Leerrohre, wenn irgendwo sowieso gebaut wird“, so Möller. In einigen Bereichen gebe es bereits Glasfaser bis ins Haus. In Plaue und Kleinbreitenbach werde in den nächsten Wochen VDSL fertig.

Die Gewinner der angekündigten Bauarbeiten der Telekom könnten die Stützerbacher sein. Da hatte sich bislang noch keiner der regionalen Anbieter hingewagt. Ein Problem seien nicht die Anschlüsse im Ort, sondern der Weg dorthin, hieß es.