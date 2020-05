Am Amtsgericht wird nun auf ein rechtsmedizinisches Gutachten aus Jena gewartet.

Ilmenau: Anwältin stellt Drogentests infrage

Als im Herbst des vergangenen Jahres ein Mann in der Ilmenauer Innenstadt Polizisten erblickte, soll er den Schilderungen der Beamten zufolge schnell noch ein kleines Päckchen weggeworfen haben. Eingetütet waren darin 0,2 Gramm Marihuana. Ein klarer Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, der einen Strafbefehl zur Folge hatte.

Doch gegen den ließ der 30-jährige Angeklagte seine Verteidigerin Einspruch einlegen. Aus ihrer Sicht ist die Sache nämlich nicht so eindeutig, erklärte sie in der vergangenen Woche vor Gericht.

Denn in der Polizeiakte fehle eine exakte Dokumentation, fand sie. Es stehe lediglich darin, „dass etwas weggeflogen“ sei. Bei der Durchsuchung ihres Mandanten selbst sei nichts gefunden worden, argumentiert die Verteidigerin.

Zweifel hegt sie auch am Ergebnis der vor Ort durchgeführten Kontrolle auf Drogenkonsum, die positiv ausfiel. „Ein solcher Vortest ist so zuverlässig, als würde ich an einer Straße stehen und schätzen, dass einer 60 Kilometer pro Stunde fährt“, sagt sie.

Weitaus folgenreicher aber könnte sein, dass die Belehrung des Angeklagten laut Aktenlage erst nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahme erfolgte. Damit sind sämtliche Aussagen, die der 30-Jährige vor Ort noch gegenüber den Polizisten machte, möglicherweise nicht vor Gericht verwendbar. Der Vorsitzende Richter Jörg Türpitz deutete an, dass ein sogenanntes Beweisverwertungsverbot im Raum steht. Sollte sich also herausstellen, dass der Angeklagte fehlerhaft oder zu spät belehrt wurde, könnten die zum Tatzeitpunkt gemachten Angaben nicht für die Verhandlung herangezogen werden. Vor Gericht äußerte sich der Angeklagte jedenfalls nicht zu dem Vorwurf, Drogen bei sich geführt zu haben.

Doch das bedeutet für den Mann längst nicht, dass die Sache ausgestanden ist. Denn das weggeworfene Päckchen befindet sich noch in der Asservatenkammer der Staatsanwaltschaft und wird nun zur Auswertung an das Rechtsmedizinische Institut nach Jena weitergeleitet.

Mit ihrem Versuch, das Verfahren wegen der geringen Menge Marihuana generell abzuwenden, kam die Anwältin bei der Staatsanwaltschaft nicht durch. Auf ihren Hinweis, dass 0,2 Gramm unabhängig von allen anderen Aspekten „ein klassischer Fall für eine Einstellung“ seien, entgegnete die Anklagevertreterin kurz: „Ja – bei einem Ersttäter.“

Das aber ist der Angeklagte nicht. Denn schon einmal wurde er wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln rechtskräftig verurteilt und befand sich daher zu dem Zeitpunkt, als er von den Polizisten angetroffen wurde, unter offener Bewährung.

Der Strafbefehl, der 40 Tagessätze á 30 Euro vorsah, lag nach Auffassung des Gerichts noch „an der untersten Grenze einer Geldstrafe“. Die Fortsetzung des Verfahrens birgt daher für den Angeklagten ein gewisses Risiko: Sollte er verurteilt werden, hätte er in dem Fall auch die Kosten für das Gutachten zu tragen.