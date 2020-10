Ilmenau: Auf Spurensuche Frau Schröter

Corona Schröter ist letztmals in dieser Saison in einer Kostümführung zu erleben.

Ilmenau. Letzte kostümierte Führung der Saison findet am Sonntag in Ilmenau statt

Wenn Corona nach Ilmenau einlädt, hat das per se nichts Schlechtes zu bedeuten. Denn Corona Schröter war einst eine gefeierte und gefragte Sängerin am Weimarer Hof, und sie war die erste Darstellerin, die Goethes Iphigenie verkörpern durfte. Die illustre und lebensfrohe Künstlerin starb im Jahr 1802 in Ilmenau.

Ihr Andenken ist in der Universitätsstadt seit Jahren äußerst lebendig. Regelmäßig finden Kostümführungen mit der Schrötern statt.

Am Sonntag, dem 25. Oktober, ist die letzte Tour im üppigen Kostüm in dieser Saison geplant. Die historische Spurensuche beginnt um 14 Uhr an der Ilmenau-Information am Markt. Die Teilnahme kostet pro Person fünf Euro. Abstandsregeln sind zu beachten.