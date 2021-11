Ilmenau: Kerzenaktion gegen Gewalt an Frauen und Mädchen

Ilmenau. Zum internationalen Tag „Gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“ findet am 25. November in Ilmenau eine Kerzenaktion statt.

Die jährlich anlässlich des internationalen Tages „Gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“ vom Frauen- und Familienzentrum und Mehrgenerationenhaus Ilmenau organisierte Kerzenaktion findet in diesem Jahr coronabedingt in einem etwas anderen Rahmen statt. Laut Mitteilung zünden Mitglieder des Vereins Regenbogen am Donnerstag, 25. November, um 16 Uhr vor der Alten Försterei, Wetzlarer Platz 2, Kerzen an, die symbolisch für von Gewalt betroffene Frauen stehen.