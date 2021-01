Einbruch in Gerätehaus in Ilmenau-Roda

Diebe sind in ein Gerätehaus im Schöffenhausweg in Ilmenau-Roda eingebrochen. Der oder die Täter brachen hierzu gewaltsam die Eingangstür auf und verschafften sich so Zugang zu dem Objekt, wie die Polizei mitteilt.

Die Diebe haben aus dem Gerätehaus hochwertige Werkzeuge der Marken Metabo, Husquarna, Stihl und Bosch im Gesamtwert von 6500 Euro gestohlen. Die Tatzeit lag zwischen 28. und 30. Dezember 2020. Zeugenhinweise an Telefon: 03677/60 10 und Nennung der Bezugsnummer 0305057/2020.

