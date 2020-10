Ilmenau: Unkomplizierte Hündin hofft auf neue Familie

Immer ein Lächeln auf den Lippen hat die hübsche Mischlingshündin Gabika. Und das, obwohl sie ein Schicksal hat, das andere verzweifeln ließe. Ein gutes Jahr ist es her, dass die Hündin nach Bayern vermittelt wurde. Die neue Halterin glaubte, dass es sich um einen Labrador-Mix handelt. Tatsächlich steckt aber ein American Stafford in dem Mischling – eine Rasse, die in Bayern nicht gehalten werden darf. Schweren Herzens gab die Besitzerin das Tier, das am 1. Juli 2019 geboren wurde, daher ins Tierheim Ilmenau. Gabika ist kastriert, gechipt und geimpft und im Umgang unkompliziert. Sie begegnet Menschen offen und zutraulich und ist vor allem Kindern gegenüber sehr liebevoll. Hunde, insbesondere weibliche Artgenossinnen, zickt sie allerdings gern mal an. Dies lässt sich ihr aber sicher noch abgewöhnen. Davon abgesehen hat Gabika eine gute Grunderziehung genossen und ist Menschen gegenüber lernwillig und aufmerksam. Neben den Grundkommandos läuft sie auch gut an der Leine. Gabika hat viel Power und möchte ausgelastet werden. Ein Zuhause mit Familienanschluss und Förderung wünscht sich die sanfte Hündin.

Kobold hat sich eine Zeit lang an einer Bratwurstbude durchgefuttert. Nun sucht er ein Zuhause. Foto: Anne Kolmogorow

Seit dem 15. Oktober ist zudem der hübsche Kater Kobold im Tierheim Ilmenau. Ein anderer Tierschutzverein fing ihn bei einer Bratwurstbude in Königsee ein, wo er die letzten Monate verbrachte und gebührend verköstigt wurde. Auf Dauer ist das Streunerleben allerdings nichts für den kleinen Feinschmecker und er hofft jetzt auf die Vermittlung in ein neues Zuhause, das ihm nach etwa einem Monat Eingewöhnungszeit auch Freigang ermöglicht. Kobold ist fünf Monate jung und bereits kastriert, geimpft und gechipt. Der kleine Kerl ist Fremden gegenüber anfangs zurückhaltend. Nach nur wenigen Minuten taut der schwarz-weiße Kater aber auf und lässt sich gerne streicheln.

Das Tierheim Ilmenau ist erreichbar unter Telefon: 03677 / 671157.