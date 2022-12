Ilmenauer Einblicke in das System des öffentlichen Rundfunks

Ilmenau. Auf dem Bürgercampus in Ilmenau wird ein spannender Vortrag geboten:

„Sündenbabel ARD? – Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in der Krise. Anmerkungen eines ehemaligen Insiders“ ist das Thema des öffentlichen Vortrags, der am heutigen Freitag um 15 Uhr im Faradaybau beginnt.

Die ARD ist seit Monaten in den Schlagzeilen. Der Vorwurf: Geld der Gebührenzahler werde zum Fenster hinausgeworfen. Verschwendung, Vetternwirtschaft, Gehaltsexzesse und obszön hohe Pensionen scheinen an der Tagesordnung. Jetzt, wo das Geld knapp wird, wird beim Programm und den freien Mitarbeitern gespart, das Management aber hält sich weiter schadlos. Der Ruf der ARD ist durch solche Berichte schwer beschädigt.

In seinem Vortrag im Rahmen des Bürgercampus der Technischen Universität Ilmenau analysiert Claus-Erich Boetzkes, selbst bis vergangenes Jahr als Tagesschau-Sprecher beim ARD-Sender NDR angestellt, die Vorwürfe, erlaubt einen Blick hinter die Kulissen des Systems und skizziert mögliche Reformen. Boetzkes resümiert: Eine für die Demokratie nach wie vor wichtige, bewahrenswerte Institution verliere zunehmend an Rückhalt, auch in der Politik.

Eine Voranmeldung für den Besuch ist nicht nötig, der Eintritt kostet fünf Euro.