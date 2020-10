Ilmenauer Roboter vernichtet Viren und Bakterien

Einen Roboter, der Viren und Bakterien vernichtet, versucht die Firma Metralabs derzeit an den Markt zu bringen. Der „Sterybot“ macht mit stark kurzwelligem UV-C-Licht Viren und Bakterien inaktiv, in dem er die DNA zerstört, sagt Sabrina Greul-Nothnagel. Die Vertriebsingenieurin wollte Donnerstagnachmittag den Roboter Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) vorstellen. Der Besuch in Ilmenau wurde seitens des Ministeriums kurzfristig aufgrund der bevorstehenden Kontaktbeschränkungen abgesagt.

Einen Kunden konnte die Ilmenauer Firma für den „Sterybot“ noch nicht gewinnen. Zu Testzwecken war er bereits erfolgreich in den Ilm-Kreis-Kliniken im Einsatz, so die Vertriebsingenieurin weiter. „Die Nachfrage ist gerade in der Coronapandemie groß, aber viele Firmen haben Probleme, die Finanzierung hinzubekommen". Sie spricht von 35.000 bis 55.000 Euro pro Roboter, den es in verschiedenen Größen gibt. Zudem sei das Ziel, nicht nur auf Absatz in der Coronazeit zu schauen. Da der Roboter auch gegen multiresistente Keine eingesetzt werden kann, verspricht sich die Firma einen breiteren Anwendungsbereich. Der Roboter befährt noch vor Reinigungskräften die Räume Der „Sterybot“ tastet laut Daniel Rössler-Wendt den zu reinigenden Raum selbstständig ab. Wie der Qualitätsbeauftragte sagt, kann der Roboter sofort in ihm völlig neuen Umgebungen eingesetzt werden. Die Grundidee sei, dass der Roboter noch vor Reinigungskräften die Räume befährt, damit die Mitarbeiter geschützt sind. Anwendungen könnten laut Metralabs alle Umgebungen im öffentlichen Bereich sein, wie beispielsweise Büros oder Einkaufsmärkte. Treppen kann die Maschine nicht überwinden. Auch dürfen während der Desinfektion wegen der UV-Strahlen keine Menschen im Raum sein, sagt Gerrit Kropp, der Entwickler von „Sterybot". Kürzlich setzte sich die Firma in einem Wettbewerb der Europäischen Union durch, sagt die Vertriebsingenieurin. „Beim DIH-Projekt bewarben sich 142 Firmen mit Ideen rund um das Thema Corona, neun bekamen den Zuschlag". Metralabs bekam eine kurzfristige Förderung für die Entwicklung von „Sterybot". Metralabs hat 30 Mitarbeiter Der Roboter wurde Anfang des Jahres entwickelt. Den ersten Prototypen gab es im Mai. Aktuell wird die zweite Generation produziert. Firmensitz und Produktionsstandort ist in der Weimarer Straße. Metralabs hat nach eigenen Angaben rund 30 Mitarbeiter. Gegründet wurde die Firma im Jahr 2001 und ist ursprünglich aus einem Studienprojekt hervorgegangen. Anfangs war Softwareentwicklung das Hauptaufgabenfeld. Seit über 15 Jahren werden autonom fahrende Roboter hergestellt. Weitere Roboter von Metralabs werden als Assistenzroboter in der Altenpflege eingesetzt oder als Serviceroboter im Baumarkt. Online-Vorspann: Metralabs derzeit auf der Suche nach Kunden. Firma bekam Förderung von Europäischer Union. VG Wort: rehrlich