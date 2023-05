Ilmenauer Stadtverwaltung droht Müllsündern jetzt mit Geldbußen

Mit diesem Warnschild werden Umweltsünder in Ilmenau vorgewarnt.

Ilm-Kreis. Die Stadt Ilmenau stellt jetzt Warnschilder auf, um die illegale Abfallentsorgung einzudämmen.

Die Stadtverwaltung Ilmenau hat damit begonnen, illegale Abfallentsorgungsschwerpunkte mit Warnschildern zu versehen. Damit werden Müllsünder auf die Strafbarkeit ihrer Handlungen hingewiesen, die Geldbußen bis zu 100.000 Euro nach sich ziehen können. Vor allem der Garagenkomplex zwischen dem Wohngebiet „Hüttenholz“ und der Ilmenauer Kläranlage ist in in den Fokus geraten: Wurden beim zurückliegenden Frühjahrsputz fünf Lkw voller Abfälle abgefahren, mussten seitdem erneut zwei große Fahrzeuge beladen werden. Die Stadt Ilmenau muss mit dem Geld ihrer Bürger dafür aufkommen. Der illegal gelagerte Müll könnte über die reguläre Entsorgung oder den Wertstoffhof völlig legal entsorgt werden. Unter den ordnungswidrig in der Landschaft abgelegten Gegenständen befanden sich neben Gartenabfällen, Wertstoffen, Hausmüll und Sperrmüll auch Autokarosserien. Um die Handlungen ahnden zu können, ist auf den Warnschildern eine Telefonnummer zu finden, unter der Hinweise auf Verursacher gemeldet werden können.