Ilmenau. Mit einem flexibleren Studium will die Technische Universität die Zahl der Abbrecher verringern.

Ilmenauer Universität prüft flexibleres Studium

Im Wettbewerb um Studenten wird an der Technische Universität über ein flexibleres Studium diskutiert. So sei etwa eine Verlängerung der Studieneingangsphase um bis zu zwei Fachsemester geplant. Dadurch würde sich die allgemeine Regelstudienzeit für den Bachelorabschluss um bis zu zwei Fachsemester verlängern. „Damit sollen der Einstieg in das Studium erleichtert, die Studienmotivation auf hohem Niveau gehalten und Studienabbrüche möglichst vermieden werden“, teilte auf Anfrage unserer Zeitung Bettina Wegner vom Referat Medien- und Öffentlichkeitsarbeit mit.

Dem Vorhaben zugrunde liegen Ergebnisse aus dem Projekt „BASIC - Basic Engineering School“, in dem über mehrere Jahre eine Verbesserung der Studieneingangsphase erforscht und erprobt wurden. Diese Erfahrungen aus dem Projekt sollen nun Einzug in das reguläre Studium halten. Zwei Diplomstudiengänge als Neuauflage Generell arbeite die Universität ständig an der Verbesserung des Studiums, der Betreuung ihrer Studierender und modernen Lehrformen. Ausdruck dessen sei nicht zuletzt die Neuauflage von zwei Diplomstudiengängen zusätzlich zum Bachelor- und Masterstudienangebot, hieß es. Strategisch sei außerdem die Überarbeitung des Studiengangportfolios und der Ausbau der englischsprachigen Masterangebote geplant. Das versteht die Ilmenauer Universität auch als Beitrag zur weiteren Internationalisierung. „Gerade der Anteil der ausländischen Studierenden ist mit 30 Prozent mittlerweile erfreulich groß, was neben attraktiven Studienfächern auf zahlreiche Partnerschaften und Programme wie Wo sich sonst Studierende in den ersten Sonnenstrahlen des Jahres genießen, herrscht vor dem Humboldtbau gähnende Leere. Foto: Arne Martius Doppelmaster- und Austauschprogramme zurückzuführen ist“, erklärte Wegner. Auch die von der Politik geforderte Schärfung des Forschungsprofils hat die Bildungseinrichtung eigenen Angaben zufolge längst auf dem Radar: „Die TU Ilmenau hat in den letzten Jahren große Anstrengungen unternommen, um sich in der Forschung optimal für die Herausforderungen der Zukunft aufzustellen“, heißt es auf Nachfrage. Im Rahmen eines sogenannten Strategieprozesses habe die Universität interdisziplinäre Themenfelder als Profillinien definiert, auf denen Fachgebiete in strategischer und interdisziplinärer Zusammenarbeit „in herausragender Weise Forschungsstärke bewiesen haben“: Dazu gehören funktionale Materialien und Technologien, intelligente Sensorik, Präzisionsmesstechnik, komplexe Systeme und datenintensives Engineering. Diese Gebiete fallen nach Einschätzung der Universitätsleitung durch „exzellente Leistungen“ auf und stützen dadurch die Reputation der TU insgesamt. Lehrveranstaltungen sollen ab Anfang April auf digitalem Weg Aus diesem Grund werden die Bereiche zielgerichtet gefördert und ausgebaut. „Dazu zählen längerfristige, zentrale und bedarfsgerechte Maßnahmen wie die Finanzierung von Infrastruktur, apparativer Ausstattung oder zusätzlichem Personal“, kündigte die Sprecherin an. Um die Wissenschaftler der Universität bei der Erarbeitung möglichst erfolgversprechender Anträge auf Fördermittel zu unterstützen, wurden zwei neue Stellen für Referenten für die Profillinien eingerichtet. Dabei gehe es insbesondere um Sonderforschungsbereiche der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). Das ebenfalls neu eingerichtete „Graduate-Center“ diene wiederum der Unterstützung des wissenschaftlichen Nachwuchses, insbesondere von Doktorandinnen und Doktoranden. Mit der Finanzausstattung des Freistaats Thüringen zeigt sich die Ilmenauer Universität „grundsätzlich zufrieden“. Zudem verbuche die TU seit Jahren sehr gute Ergebnisse bei den Drittmitteleinnahmen und liege eigenen Angaben zufolge pro Professur im Spitzenfeld. Zurückgegangen ist die Zahl der Studenten von 5807 im Jahr 2017 auf aktuell 5425. Allerdings äußert sich die Ilmenauer Universität wieder verhalten optimistisch, denn zum Semester 2019 / 2020 schrieben sich rund 100 Interessenten mehr ein als im Jahr zuvor. Der Rückgang der Studierendenzahlen liegt nach Einschätzung der Bildungseinrichtung auch an den starken Abiturjahrgängen der vergangenen Jahre, die nun als Absolventen die Universität verlassen. Wie ein Sprecher des Thüringer Bildungsministeriums unserer Zeitung mitteilte, seien solche Schwankungen ein normaler Vorgang. Derzeit herrscht allerdings Stille auf dem Ilmenauer Campus: Der Präsenzbetrieb wurde eingestellt, Lehrveranstaltungen sollen ab Anfang April auf digitalem Weg stattfinden.