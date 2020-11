Textnachrichten wie „Kein Netz“ oder „Ich habe auch keinen Empfang“ machten dieser Tage die Runde in unserem Redaktions-Chat. Die Kollegen konnten also nicht mehr mobil telefonieren, was das Arbeiten mitunter deutlich erschweren kann.

Ich war in dem Moment in und um Angelroda unterwegs und prüfte gleich die Empfangsbereitschaft meines Mobiltelefons. Die entsprach dem, was auch die Kollegen feststellten. Nur war ich mit Angelroda in einem Ort, in dem es eigentlich nichts Ungewöhnliches ist, keinen Mobilfunkempfang zu haben. Also dachte ich mir nichts dabei. Am nächsten Morgen schrieben die Kollegen: „Bei mir geht immer noch nichts.“ Und tatsächlich, obwohl ich nicht mehr im Funkloch war, konnte auch ich immer noch nicht telefonieren. Eine pfiffige Kollegin hatte einen Tipp: „Schaltet Euer Handy aus und wieder ein. Dann sollte es funktionieren.“ So war es dann auch. Dass der Tipp funktionierte, fand ich echt putzig. Denn den gleichen Rat geben Computerexperten auch, wenn mal irgendwas mit dem Rechner nicht so läuft. Naja, irgendwie ist ein Handy auch ein kleiner Computer. Wenig später vermeldeten die Nachrichten im Radio, dass es beim betreffenden Netzbetreiber tatsächlich eine bundesweite Störung gab, die nun behoben sei.