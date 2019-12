In der Holzklasse zum Rennsteig, zu Fuß in das Museum

Dieser vorweihnachtliche Advent- Event an der Spitzkehre des Zugverkehrs in Richtung Stützerbach/ Ilmenau auf der einen und nach Schleusingen und Themar auf der anderen Seite fand am Wochenende seine Fortsetzung. Kaum war die Dampflok die Steilstrecke mit den nostalgischen Waggons der Holzklasse den Berg hinauf gedampft und gestampft und hielt am Bahnsteig, entstiegen den Waggons scharenweise die Mitfahrenden. Nur die pure Lust am „analogen und nostalgischen Eisenbahnfahren“, wie Jörg Rausch aus Langewiesen sagte, habe ihn mit der Familie hier auf den Rennsteig geführt. Und noch einen zweiten Grund gab es für ihre Nostalgiefahrt mit der Dampflok und jenen vertrauten Gerüchen in den Waggons, die besonders bei den älteren Fahrgästen Kindheits- und Jugenderinnerungen weckten. Damals mit der Eisenbahn von Großbreitenbach nach Ilmenau und von dort weiter nach Schleusingen und Themar nach Meiningen, wo die innerdeutsche Grenze nach ein paar Stationen weiter „Halt“ gebot zu fahren, war mehr Last als Lust. „Mein Schwiegervater und unser Opa, der einst die Betriebslok im VEB Henneberg-Porzellan wartete, bekam vor der Familie diese Fahrt auf der Dampflok neben Lokführer Herbert Schmidt aus Roda und Heizer Manfred Thiele geschenkt.

Er ist heute der bestimmt glücklichste Mensch der Welt, was uns natürlich sehr freut“, erzählt Jörg Rausch und winkt dem Opa auf dem Lokführerstand zu. Vom Weihnachtsmann mit rotem Mantel und roter Zipfelmütze ist am Samstagmorgen nichts zu sehen. Der ist auch entbehrlich, denn die weihnachtliche Stimmung kommt nicht vom Ruprecht, Sankt Nikolaus, dem Christkind oder dem Weihnachtsmann, sondern aus der weißen Winterwelt hier oben am Rennsteig. Da haben die Liedzeilen: „Leise, leise fallen weiße Flocken und ein Reh tritt aus dem Wald heraus…“ Gestalt angenommen. Hinter Stützerbach beginnend, zeigten sich am Samstag der Wald, Wiesen und Wege tief verschneit, was so manchem PKW- Fahrer mit seinem teuren Schlitten viel Ungemach bereitete.

Nostalgisches Erlebnis in der Dampfbahn

Für die Zugfahr- und Bahnhofsgäste, wie die Dresdner Familie mit den Kindern Lenchen und Theo, die ihre Verwandten besuchten, konnte es nichts Schöneres geben, als die Winterwelt am Rennsteig und das Nostalgieabenteuer Dampfbahn nach Herzenslust zu genießen. Den Mann mit der roten Mütze, eilig hin und her laufend und ein mürrisches Gesicht zeigend, gab es dennoch. Es war der Zugleiter. Er war völlig zu Recht genervt, weil er für die Sicherheit am Gleis und beim Ein- und Aussteigen hohe Verantwortung trägt. Aber was tun, wenn es allerhöchste Eisenbahn für Fahrgäste ist, die schon etliche Minuten nach angekündigter Fahrplanabfahrtzeit ankommen und unbedingt mitfahren wollen. Da weint der kleine Junge ganz jämmerlich, den der Vati noch ganz schnell aufs Trittbrett hebt und in den Wagen schiebt. Und der feine Herr im Sonntagsstaat mit Bratenrock und Zylinder im Mittelpunkt der gutbürgerlichen Ausflugsgesellschaft fuchtelt wild mit den Armen, um den Zugleiter mit der Kelle fürs Abfahrtsignal in der Hand in letzter Sekunde noch zu stoppen. Mit 13 Minuten Verspätung startet der Nostalgie-Zug.

Zum Glück geht es nach Ilmenau bergab. Die Dampfkraft wird nur fürs Bremsen gebraucht. Am Rennsteig- Bahnhof ist nach dem Abpfiff Ruhe eingekehrt. Schöne adventliche Ruhe macht sich breit mit leiser Weihnachtsdudelmusik, Bratwurstduft und Glühweindunst wie auf jedem üblichen Weihnachtsmarkt ringsum, bis die Dampflok mit der nächsten Besucherfuhre zurückkehrt.

Besucher und Mitwirkende bei Museumsweihnacht in Großbreitenbach

In Großbreitenbach gibt es seit etlichen Jahren zur Adventszeit keinen Weihnachtsmarkt mehr. Dafür wurde für die Stadt und das Umland die Großbreitenbacher Museumsweihnacht erfunden. Am Samstagnachmittag war es wieder soweit, wo sich viel Volk im Museumsgarten, in der Kulturscheune und im Atelier zur adventlichen Feiergemeinschaft traf. Von 14.00 Uhr bis hin zum frühen Abend bot unter der Hoheit der Stadtverwaltung die rührige Museumsmannschaft mit Andreas Rausch, Katrin Glende, Annelie Wilhelmi und etlichen Helferinnen und Helfern ein kulturelles, kulinarisches und kommunikatives Programm für Klein und Groß. Die Grundschulkinder waren mit ihrem Singspielauftritt, das sie übers Jahr mit ihren Lehrerinnen Elke Burchard und Karin Dittmar fleißig einstudiert und geprobt hatten, die Attraktion für die vielen Museumsscheunen-Besucher. Mit Gesang und Spiel, alles gekonnt vorgetragen, erzählten sie die biblische Weihnachtsgeschichte und stellten dar, was vor 2000 Jahren die Hirten unter dem Stern von Bethlehem erlebten.

Frau Holle regt sich über die Pechmarie auf

„Weihnachtsglocken läuten, was kann das bedeuten, was hier vorn geschieht?“, sang der Chor zweistimmig.

Weihnachtsmarkt Großbreitenbach, 14. Dezember 2019: Frau Holle war sehr zornig über die faule Pech- Marie, denn in Großbreitenbach regnete es Tropfen, wo sich doch alle Schneeflocken wünschten.. Foto: Karl-Heinz Veit

Die Antwort darauf gaben die Spieler allein schon durch ihre Kostüme und das Zeichen der Weihnacht, den goldenen Stern von Bethlehem hoch über den Köpfen der Chorsänger. Knecht Ruprecht saß da noch abseits an der Seite und schaute dem Treiben auf der Bühne interessiert zu. Seinen Part spielte er mit dem Verteilen schöner Gaben an die Kinder, nachdem das Programm beendet war. Doch damit nicht genug. Denn Frau Holle betrat die Bühne und regte sich mächtig über die Pechmarie auf. Nur sie war schuld, dass es in Großbreitenbach regnete. Deshalb sagten zwei Händler im allerletzten Augenblick ihr Kommen ab. „Beim nächsten Kram- und Kräutermarkt wird für diese unzuverlässigen Zeitgenossen kaum ein Platz im Marktgeschehen zu haben sein, weil wir befürchten müssen, auch da wieder sitzen gelassen zu werden“, bemerkte Andreas Rausch.

Zuverlässig hingegen standen die Vereine mit ihrem Versorgungsangebot, die Bastelfrauen, der Posaunenchor mit neuen und alten Liedern zur Weihnachtszeit und Zauberer Roland vom Georgenberg, der auch den Ruprecht mimte. Im Museumsgewölbekeller, wo Samuel aus Neustadt das Jesuskind in der Krippe bestaunte, gab es am späten Nachmittag noch gelesene Weihnachtsmärchen zu hören.„Das war doch wieder ein schöner Nachmittag, wie man ihn sich wünscht“, meinte eine ältere Besucherin voller Zufriedenheit. Die Grundschulkinder werden ihr Singspiel noch einmal im Herrenhaus in der Tagespflege und am letzten Schultag für alle aufführen.