In Fleischerei in Stadtilm eingebrochen

In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen Unbekannte in die Fleischerei am Markt in Stadtilm ein. Sie stahlen einen Stahlschrank und einen vierstelligen Bargeldbetrag.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03621/781424 entgegen.

