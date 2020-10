In Licht getauchtes Arnstadt

Nicht stattfinden konnte in diesem Jahr pandemiebedingt der beliebte Arnstädter Wollmarkt. Dafür laden die Schausteller seit einigen Tagen zum Herbstvernügen auf den Wollmarkt und die Hammerwiese ein. Höhepunkt des Rummels war am Samstagabend das durch die Schausteller organisierte Feuerwerk. Für sie ist es ein Zeichen der Dankbarkeit, endlich wieder, wenn auch im kleinen Rahmen, ihre Fahrgeschäfte in Betrieb nehmen zu können. Weil die Resonanz so gut war, wurde der Rummel bis zum 1. November verlängert. Am Mittwoch ist wieder Familiennachmittag mit ermäßigten preisen, am Samstag gibt es zudem ein Halloweenfeuerwerk. Dieses Foto entstand während des Feuerwerks vom Neideckturm aus.