Das Landratsamt des Ilm-Kreises meldete Montagmittag, dass dem Gesundheitsamt 332 Fälle einer Covid-19-Infektion bekannt sind. Das sind sechs neue Corona-Fälle binnen 24 Stunden. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Aktuell liegt die Inzidenz bei 174,1 – das ist der Wert auf 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen. Aus dem Landratsamt heißt es weiter, dass am Wochenende mehr als 550 Abstriche gemacht wurden, sodass sich die Fallzahlen wie auch die Zahl der aktiven Fälle mehrmals am Tag ändere.

Das Infektionsgeschehen breitet sich vor allem an den Schulen im Ilm-Kreis aus, wie die Zahlen vom Wochenende belegen. Am Lindenberg-Gymnasium in Ilmenau wurden drei positive Fälle ermittelt – mehr als 80 Personen sind in Quarantäne, die Ermittlungen der Kontaktpersonen laufen noch.

An der Grundschule in Stadtilm sind zwei Kinder positiv auf das Coronavirus getestet worden. 25 Kinder und sechs Lehrer gehören zu den Kontaktpersonen der Kategorie eins. Die weiteren Ermittlungen laufen.

In der Grundschule Geschwenda sind inzwischen fünf Kinder positiv, 17 Kinder und zwei Lehrkräfte befinden sich in Quarantäne.

Und an der Scholl-Regelschule in Ilmenau wurde ein Kind positiv getestet, 23 Kinder und zehn Lehrkräfte sind in Quarantäne.

Alle Bewohner und Mitarbeiter des Jakobushofs Ilmenau wurden erneut getestet, um entsprechende Regelungen der Grundverordnung umsetzen zu können – zwei weitere Mitarbeiter und zwei Bewohner wurden positiv getestet.

Das Gesundheitsamt des Ilm-Kreises arbeitet derzeit auf Hochtouren. Neben dem mobilen Testen müssen die Kontakte ermittelt und angerufen werden. Zudem müssen die Menschen in Quarantäne täglich angerufen werden, um ihren Gesundheitszustand zu protokollieren. Vor den Mitarbeitern „ziehe ich meinen Hut und zolle ihnen Respekt“, lobt Landrätin Petra Enders (Linke) in einem Gespräch.