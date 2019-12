Infiziert mit Schach-Virus

„Kommt der Bürgermeister etwa meinetwegen?“ Ein wenig ungläubig schaut Raiko Siebarth in Richtung Tür. Gerade hat das Training im Vereinsgebäude der SG Blau-Weiß Stadtilm begonnen. Der 30-Jährige, der unter anderem den kompletten Nachwuchs des Vereins unter seinen Fittichen hat, ist in Gedanken ganz woanders.

Doch trotz der kurzen Unterbrechung strahlt Raiko Siebarth. Lars Petermann (parteilos) kam schließlich nicht ohne Anlass. Denn Siebarth darf sich seit wenigen Tagen Fide-Meister nennen. Diesen Titel hat ihm der Weltschachbund Fide auf Lebenszeit verliehen.

Weltschachbund verleiht Titel auf Lebenszeit

Hinter der Anerkennung steckt jede Menge Arbeit, weiß Vereinschefin Kirsten Siebarth. Um den Titel zu erringen, muss man Punkte bei Olympiaden, Weltmeisterschaften und und und sammeln.

Die komplette Familie Siebarth ist mit dem Schach-Virus infiziert. Der Opa legte den Grundstein, Kirsten und Christoph traten in seine Fußstapfen. Ihre beiden Söhne wurden quasi mit Blick auf die 64 schwarz-weißen Felder groß.

Zum Fide-Meistertitel erhielt Raiko Siebarth auch von Bürgermeister Lars Petermann (links) Glückwünsche. Foto: Kirsten Siebarth

Zunächst erhielt ihr älterer Sohn Marco Schachunterricht. Der kleine Raiko saß stumm dabei, beobachtete nur. „Er war damals vielleicht vier“, erinnert sich Kirsten Siebarth. Einer, dem das auffiel, war Heinz Rätsch. Der heute 85-jährige Gothaer hat jahrzehntelang Nachwuchstalente gefördert, sie zu Meisterschaften begleitet, sie zu Titeln geführt.

„Der kann was“, teilte Rätsch irgendwann den Siebarths mit. Raiko wurde von ihm gefördert, siegte mit Hilfe von Rätsch unter anderem bei der Deutschen Meisterschaft der unter Neunjährigen.

Förderer von einst ist stolz

„Wenn ich Raiko heute beobachte, sehe ich Heinz vor mir“, amüsiert sich Kirsten Siebarth. Denn der Gothaer war zwar ein strenger Lehrmeister, aber er hatte ein Händchen für Talente. Und das sei heute bei Raiko genauso.

Die Vereinschefin freut sich ebenso wie der Lehrer von einst, dass sich Raiko nun mit dem Titel Fide-Meister schmücken darf. Nur rund 6000 Schachspieler weltweit tragen ihn.

Außergewöhnliche Talente

Für Kirsten Siebarth ist es immer wieder faszinierend, wie sich Kinder in das Brettspiel vertiefen können – und bei entsprechendem Talent auch Erwachsene schnell in ihre Schranken weisen.

Raiko sei genauso alt wie der derzeitige Schach-Weltmeister Magnus Carlsen. „Sie sind schon gegeneinander angetreten.“ Kirsten lacht, wenn sie sich an Magnus als Kind erinnert. In Griechenland erlebte sie eine besondere Szene. In einem Wettbewerbsraum saßen Erwachsene, die sich akribisch auf das nächste Spiel vorbereiteten. Sie sollten gegen Magnus im Schnellschach antreten. Er kam direkt vom Strand, die Haare noch nass und verstrubbelt – und siegte gänzlich ohne Vorbereitung. „Er hat sie förmlich zerdrückt“, ist die Stadtilmerin noch heute amüsiert.

Ganze Familie ist schachbegeistert

Raiko ticke so ähnlich, sagt sie. Seine Schachleidenschaft bewahrte er sich über all die Jahre. Schule und Studium ließ er freilich dennoch nicht schleifen. Mittlerweile arbeitet er als Deutschlehrer in Erfurt. Nach der Schule geht es zum Training, weiter weg wohnende Schützlinge betreut er über Skype.

Wie oft er zu Wettbewerben unterwegs ist? Als Teilnehmer oder Betreuer? Kirsten Siebarth winkt lachend ab. Soll so viel heißen wie: eigentlich dauernd. So wie alle Siebarths. Sie können nicht anders. Ihr ganzes Herzblut gehört dem Schach.

Maskottchen gehören dazu

Allerdings auch Magnus und seinen beiden Damen, ergänzt die Vereinschefin lachend. Gemeint sind die drei Familienhunde. Magnus trug ursprünglich einen ganz anderen Namen, wurde aber nach dem Weltmeister benannt. Er und die beiden anderen Akitas sind Maskottchen für die Schachfamilie. Denn Glücksbringer, wissen die Siebarths, braucht jedes Talent.

Raiko halfen sie oft weiter, wie man sieht. Fide-Meister. Er ist der einzige im Kreis. Darum will er zwar kein großes Aufheben machen, denn er ist bescheiden. Aber ein bisschen stolz ist er schon.