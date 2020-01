In der Gemeinde Elleben wird auch dieses Jahr weiter am Kanal- und Trinkwassernetz gearbeitet.

Elleben. Bis Ende 2021 sollen die Arbeiten am Kanal- und Trinkwassernetz in Elleben abgeschlossen werden.

Informationen zum Kanalbau in Elleben

Die Gemeinde Elleben soll an die Verbandskläranlage Arnstadt angeschlossen werden und gleichzeitig auch neue Trinkwasserleitungen bekommen. Die Bauarbeiten dazu laufen auch dieses Jahr weiter (wir berichteten). Der Kanal und die Wasserleitung in Richtung Elxleben und in der Ortsdurchfahrt liegen bereits im Boden. Bis Ende des Jahres sind die Sackgasse, die Lang- und die Mühlgasse angeschlossen.

In diesem und im nächsten Jahr folgt der vierte Bauabschnitt im östlichen Teil des Ortes. Er wurde auch schon in das Förderprogramm des Landes aufgenommen. Das Abwassernetz von Elleben und der Sammler nach Elxleben dient dann auch der Abwasserüberleitung für die Orte Osthausen und Wülfershausen zur Verbandskläranlage Arnstadt.

Über alle anstehenden Arbeiten sowie über die Beitragspflicht der Einwohner informiert der Wasser- und Abwasserzweckverband (WAZV) Anfang Februar in einer Bürgerveranstaltung, sagte der Technische Direktor des WAZV, Peter Fidelak, gegenüber unserer Zeitung. Dort können auch alle eventuell auftretenden Fragen im Zusammenhang mit der Baumaßnahme geklärt werden.

Die Einwohnerversammlung findet am 4. Februar um 18 Uhr in der Gaststätte Zum einkehrenden Apostel in der Dorfstraße 65 in Elleben statt.