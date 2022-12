Interessanter Vortrag mit beeindruckenden Bildern in Ilmenau

Ilmenau. Martin und Gabi Siebert berichten in der Volkshochschule Ilmenau über ihre Erlebnisse.

Der Vortrag „Das Pantanal im Herzen von Brasilien – Ein (noch fast) unbekanntes Naturparadies“ findet am Donnerstag, 8. Dezember, in Ilmenau in der Volkshochschule von 18 Uhr bis 19.30 Uhr statt.

Vergleichbar mit dem Naturreichtum der Galapagos-Inseln oder der Serengeti Afrikas ist das riesige Sumpfgebiet Pantanal eines der aufregendsten Abenteuer. Trotzdem ist es in Deutschland noch weitgehend unbekannt. Sicherlich liegt das an seiner Lage an der brasilianischen Grenze zu Bolivien und Paraguay. Flächenmäßig so groß wie die alte Bundesrepublik ist es das größte Feuchtgebiet der Erde.

In der Regenzeit fast komplett überschwemmt, führt nur eine Schotterpiste über 150 Kilometer in das nördliche Pantanal. In der Trockenzeit ist vom „Riesensee“ nicht mehr viel zu sehen.

Martin und Gabi Siebert waren auf dieser Straße unterwegs und erlebten einen ungewöhnlichen Vogelreichtum, exotische Tiere wie Kaimane, Riesenotter, Wasserschweine und Ameisenbären. Ein Höhepunkt der Reise war dann die hautnahe Begegnung mit einigen der dort heimischen Jaguaren.