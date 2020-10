67 Abstriche nahm seit Freitag das Gesundheitsamt bei Corona-Verdachtsfällen beziehungsweise bei Kontaktpersonen von positiv Getesteten. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Mit Stand vom Dienstag gab es 37 aktive Fälle – drei mehr als noch am Montag. Die Betroffenen hatten sich im privaten Umfeld angesteckt. Sie und ihre Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Seit Beginn der Pandemie gab es 278 bestätigte Fälle einer Coronavirus-Infektion. 234 Betroffene gelten als genesen, sieben sind verstorben. In den Ilm-Kreis-Kliniken werden vier Verdachtsfälle isoliert behandelt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 25,4 Fällen auf 100.000 Einwohner. Steigt dieser Wert auf über 35, werden weitere Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, bei Werten über 50, so wie in Erfurt, sogar drastischere.