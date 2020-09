Iraker macht eine Ausbildung zum Friseur

Aram Rahman Mohamad ist im zweiten Lehrjahr. In seiner Heimat arbeitete er auch als Friseur, allerdings gibt es dort keine Ausbildung.

Ilmenau. Aram Rahman Mohamad nahm zweimal die Strapazen der Flucht auf sich. Jetzt ist die Familie des 31-jährigen Kurden auch in Deutschland.

Fünf Jahre ist die sogenannte Flüchtlingskrise her. Die Zahl der Asylbewerber verdoppeltes ich im Jahr 2015. 1000 Geflüchtete wurden damals allein dem Ilm-Kreis zugewiesen, so viele wie noch nie. Dem berühmten Satz „Wir schaffen das“ wollten viele keinen Glauben schenken. Befürchtungen und Ängste gab es, Fremdenfeindlichkeit. Was ist aus den Menschen geworden, die zu uns kamen?